نشر Gonic بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع توافق كامل مع واجهة برمجة تطبيقات Subsonic لأي عميل Subsonic.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Gonic؟
Gonic هو خادم Subsonic مجاني ومفتوح المصدر مكتوب بلغة Go. يوفر لك خدمة بث موسيقى شخصية تعمل مع عشرات من عملاء Subsonic المتوافقين المشهورين — مثل Symfonium و Amperfy و Dsub و Strawberry والمزيد — حتى تتمكن من الاستماع إلى مكتبتك الخاصة من أي جهاز.
صُمم لتحقيق الكفاءة، يتعامل Gonic مع مكتبات تضم عشرات الآلاف من المقاطع الصوتية دون الحاجة إلى خادم قاعدة بيانات مخصص. يدعم تحويل الصوت أثناء التشغيل، وإدارة البودكاست، والمزامنة مع Last.fm و ListenBrainz، والوصول متعدد المستخدمين مع تفضيلات خاصة لكل مستخدم. يعمل بشكل مريح على الأجهزة منخفضة الطاقة مثل Raspberry Pi.
الميزات الأساسية في Gonic
متوافق مع Subsonic API
يعمل مباشرة مع جميع عملاء Subsonic و OpenSubsonic الرئيسيين، مما يمنحك مجموعة واسعة من تطبيقات الجوال وسطح المكتب.
تحويل الترميز الفوري
يحول الصوت إلى أي تنسيق مدعوم في الوقت الفعلي، مما يتيح للعملاء طلب معدل البت وبرنامج الترميز الذي يناسب اتصالهم.
دعم سكروبلينج
يتتبع التشغيل تلقائيًا إلى Last.fm و ListenBrainz لتبقى سجلات استماعك دقيقة عبر جميع العملاء.
إدارة البودكاست
اشترك في خلاصات البودكاست وقم بإدارة تنزيلات الحلقات مباشرة من الخادم، مع الاحتفاظ بجميع الملفات الصوتية في مكان واحد.
وصول متعدد المستخدمين
إنشاء حسابات منفصلة بملفات تعريف تحويل الترميز الفردية وعناصر التحكم في الوصول للمشاركة المنزلية أو الجماعية.
لماذا تشغّل Gonic على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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