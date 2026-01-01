نشر Grist بنقرة واحدة.
هجين جداول البيانات وقواعد البيانات مفتوح المصدر كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Airtable.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Grist؟
Grist هو جدول بيانات علائقي مفتوح المصدر يجمع بين مألوفية جداول البيانات وقوة قواعد البيانات. تستخدمه الفرق لتنظيم البيانات، وإنشاء طرق عرض مخصصة، وتصميم لوحات معلومات، وتطوير تطبيقات تفاعلية دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية، مما يجعله بديلاً متعدد الاستخدامات ومستضاف ذاتيًا لـ Airtable.
بفضل صيغ Python، وضوابط الوصول الدقيقة، وواجهة برمجة تطبيقات REST، وعناصر واجهة المستخدم المخصصة، يمكّن Grist المستخدمين التقنيين وغير التقنيين من بناء تطبيقات بيانات متطورة. يتضمن هذا القالب PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق، وRedis للتخزين المؤقت للأداء، وتوجيه Traefik HTTPS للوصول الآمن للفريق.
الميزات الأساسية في Grist
نموذج البيانات العلائقية
اربط الجداول بالمراجع وعمليات البحث مثل قاعدة بيانات مع الحفاظ على تجربة التحرير المألوفة لجدول البيانات.
صيغ بايثون
استخدم لغة بايثون الكاملة لإجراء العمليات الحسابية وتحويلات البيانات بدلاً من لغات صيغ جداول البيانات المحدودة.
طرق عرض وتخطيطات مخصصة
إنشاء طرق عرض البطاقات والرسوم البيانية والتقويمات وتخطيطات الأدوات المخصصة لتصور بياناتك والتفاعل معها بأي طريقة.
عناصر تحكم الوصول الدقيقة
تعيين الأذونات على مستوى المستند والجدول والعمود والصف للتحكم الدقيق في تعاون الفريق ورؤية البيانات.
تكامل REST API
الوصول الكامل إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) يتيح قراءة البيانات وكتابتها وأتمتة عملياتها لتكامل سلس مع الأدوات الخارجية.
لماذا تشغّل Grist على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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