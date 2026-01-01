Grist هو جدول بيانات علائقي مفتوح المصدر يجمع بين مألوفية جداول البيانات وقوة قواعد البيانات. تستخدمه الفرق لتنظيم البيانات، وإنشاء طرق عرض مخصصة، وتصميم لوحات معلومات، وتطوير تطبيقات تفاعلية دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية، مما يجعله بديلاً متعدد الاستخدامات ومستضاف ذاتيًا لـ Airtable.

بفضل صيغ Python، وضوابط الوصول الدقيقة، وواجهة برمجة تطبيقات REST، وعناصر واجهة المستخدم المخصصة، يمكّن Grist المستخدمين التقنيين وغير التقنيين من بناء تطبيقات بيانات متطورة. يتضمن هذا القالب PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق، وRedis للتخزين المؤقت للأداء، وتوجيه Traefik HTTPS للوصول الآمن للفريق.