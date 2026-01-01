نشر NodeBB بنقرة واحدة.
منصة مناقشة حديثة مبنية على Node.js مع مناقشات متدفقة في الوقت الفعلي، وإشعارات فورية، ونظام بيئي غني للمكونات الإضافية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام NodeBB؟
NodeBB هي منصة منتدى مجتمعي من الجيل التالي مبنية على Node.js و WebSockets، وتقدم مناقشات في الوقت الفعلي تبدو أقرب إلى تطبيق دردشة منها إلى لوحة إعلانات تقليدية. مع أكثر من 15,000 نجمة على GitHub، تحظى بثقة مشاريع البرمجيات والمؤسسات التعليمية ومجتمعات الألعاب والشركات للمناقشة والدعم ومشاركة المعرفة.
تمنحك استضافة NodeBB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لبيانات مجتمعك، وتزيل رسوم المستخدم الواحد، وتتيح لك تخصيص المنصة بمئات من الإضافات المجتمعية — كل ذلك مدعوم بـ PostgreSQL لتخزين موثوق وقابل للتطوير.
الميزات الأساسية في NodeBB
مناقشات في الوقت الفعلي
يقدم البث المدعوم بتقنية WebSocket المنشورات الجديدة والردود والإشعارات فورًا دون الحاجة لتحديث الصفحة، مما يحافظ على تدفق المحادثات بشكل طبيعي.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
مئات من إضافات المجتمع تضيف تسجيل الدخول الموحد (SSO)، والتلعيب، وعمليات الدمج، والميزات المخصصة حتى تتمكن من تكييف المنتدى ليناسب الاحتياجات الدقيقة لمجتمعك.
أدوات الإشراف
نظام سمعة مدمج، وقوائم انتظار المنشورات، وعناصر تحكم شاملة للإشراف تساعدك في الحفاظ على مجتمع صحي بأقل جهد يدوي.
قوالب صديقة للجوال
قوالب متجاوبة وقابلة للتخصيص تضمن للأعضاء تجربة رائعة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة دون الحاجة إلى أي إعدادات إضافية.
SSO و تسجيل الدخول الاجتماعي
التكامل مع موفري الهوية الحاليين عبر إضافات تسجيل الدخول الموحد (SSO) حتى يتمكن أعضاء المجتمع من تسجيل الدخول باستخدام حساباتهم الحالية وتحافظ على إدارة مركزية للمستخدمين.
لماذا تشغّل NodeBB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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