Open Notebook هو نظام أساسي للمفكرات ذاتي الاستضافة ومدمج بالذكاء الاصطناعي، يحافظ على كتاباتك وأبحاثك ومساعدات الذكاء الاصطناعي في بيئة واحدة. بدلاً من التبديل بين المستندات وواجهات الدردشة وأنظمة الملفات المتناثرة، ينشئ Open Notebook مساحة عمل واحدة حيث تظل الملاحظات والملفات المحملة وسياق الذكاء الاصطناعي متصلة — مما يسهل الانتقال من الأفكار الأولية إلى التوثيق المنظم دون فقدان المعرفة التي تبنيها بمرور الوقت.

يقوم هذا النشر بإقران Open Notebook مع SurrealDB للتخزين الدائم، مع الاحتفاظ بجميع ملاحظاتك وسجل تفاعلات الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية الخاصة بك. الاستضافة الذاتية تعني أن بياناتك لا تمر أبدًا عبر أنظمة SaaS التابعة لجهات خارجية، وتحتفظ بالتحكم الكامل في الوصول والنسخ الاحتياطية والاحتفاظ بالبيانات.