نشر Open Notebook بنقرة واحدة.
مساحة عمل معرفية مبنية على الذكاء الاصطناعي تجمع بين تدوين الملاحظات وإدارة المستندات ودردشة الذكاء الاصطناعي السياقية في تطبيق واحد ذاتي الاستضافة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Open Notebook؟
Open Notebook هو نظام أساسي للمفكرات ذاتي الاستضافة ومدمج بالذكاء الاصطناعي، يحافظ على كتاباتك وأبحاثك ومساعدات الذكاء الاصطناعي في بيئة واحدة. بدلاً من التبديل بين المستندات وواجهات الدردشة وأنظمة الملفات المتناثرة، ينشئ Open Notebook مساحة عمل واحدة حيث تظل الملاحظات والملفات المحملة وسياق الذكاء الاصطناعي متصلة — مما يسهل الانتقال من الأفكار الأولية إلى التوثيق المنظم دون فقدان المعرفة التي تبنيها بمرور الوقت.
يقوم هذا النشر بإقران Open Notebook مع SurrealDB للتخزين الدائم، مع الاحتفاظ بجميع ملاحظاتك وسجل تفاعلات الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية الخاصة بك. الاستضافة الذاتية تعني أن بياناتك لا تمر أبدًا عبر أنظمة SaaS التابعة لجهات خارجية، وتحتفظ بالتحكم الكامل في الوصول والنسخ الاحتياطية والاحتفاظ بالبيانات.
الميزات الأساسية في Open Notebook
مساحة عمل الذكاء الاصطناعي الموحدة
الملاحظات ومحادثة الذكاء الاصطناعي تتشاركان نفس السياق، لذلك يعتمد المساعد على مستنداتك الفعلية بدلاً من المعرفة العامة وحدها.
SurrealDB الواجهة الخلفية
يوفر مثيل SurrealDB المخصص تخزينًا سريعًا ومستمرًا للملاحظات والملفات المحملة وحالة قاعدة البيانات عبر عمليات إعادة التشغيل.
مساعدة مدركة للسياق
اطرح أسئلة حول موادك الخاصة واحصل على إجابات تستند إلى الملاحظات والمستندات التي كتبتها بالفعل.
خاص بالتصميم
جميع البيانات تبقى على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا توجد مزامنة SaaS، ولا يوجد وصول لطرف ثالث إلى ملاحظاتك أو محادثات الذكاء الاصطناعي.
إدارة المعرفة المرنة
مناسب لمجلات البحث الشخصية، وكتيبات تشغيل الهندسة، وتخطيط المنتجات، وقواعد المعرفة طويلة الأمد.
لماذا تشغّل Open Notebook على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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