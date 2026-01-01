نشر OpenSign بنقرة واحدة.
بديل مجاني ومفتوح المصدر لـ DocuSign لتوقيع المستندات الإلكترونية الملزمة قانونًا على البنية التحتية الخاصة بك.
اختر خطة VPS لـ OpenSign
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenSign؟
OpenSign هو بديل مفتوح المصدر بالكامل لـ DocuSign و Adobe Sign، مصمم للمؤسسات التي تحتاج إلى توقيعات إلكترونية ملزمة قانونًا دون حبس العقود الحساسة داخل خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية. وهو يدعم سير عمل متعدد الموقعين، وقوالب قابلة لإعادة الاستخدام، والتوقيع الشخصي، وأدلة الاتصال، والتوقيع الرقمي القائم على PKI باستخدام شهادة PFX الخاصة بك، وكل ذلك في واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام بالسحب والإفلات.
استضافة OpenSign ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مستند وتوقيع وسجل تدقيق على بنية تحتية تتحكم فيها. لا توجد رسوم لكل مظروف، ولا قيود على عدد الموقعين، ولا يوجد خطر من مغادرة بيانات العقد لبيئتك، مما يجعله مناسبًا تمامًا لفرق الشؤون القانونية والموارد البشرية والمشتريات ذات متطلبات الامتثال الصارمة.
الميزات الأساسية في OpenSign
التوقيعات الرقمية PKI
وقّع المستندات باستخدام شهادة PFX أو P12 بحيث يكون كل توقيع قابلاً للتحقق منه تشفيرياً وقابلاً للكشف عن التلاعب في أي قارئ PDF.
قوالب قابلة لإعادة الاستخدام
احفظ العقود المستخدمة بشكل متكرر كقوالب مع أدوار الموقّعين والحقول النموذجية المحددة مسبقًا لإطلاق سير العمل المتكرر في ثوانٍ.
مسارات عمل متعددة الموقعين
توجيه المستندات إلى عدة مستلمين بترتيب تسلسلي أو متوازي وتتبع من قام بالعرض أو التوقيع أو الرفض في الوقت الفعلي.
سجل التدقيق والشهادة
يتم تسجيل كل إجراء مع الطوابع الزمنية وعناوين IP، مما ينتج عنه شهادة إتمام قابلة للدفاع عنها قانونيًا ومرفقة بكل مستند موقع.
التوقيع شخصيًا
التقط التوقيعات على جهاز مشترك لسير العمل وجهًا لوجه مثل الإعداد، واتفاقيات عدم الإفصاح، والتنازلات دون الحاجة إلى تبادل رسائل البريد الإلكتروني.
REST API والويب هوكس
دمج التوقيع في التطبيقات الحالية باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST الموثقة وتشغيل الأنظمة اللاحقة باستخدام خطافات الويب عند الاكتمال.
لماذا تشغّل OpenSign على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.