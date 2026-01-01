OTOBO هي منصة مفتوحة المصدر بالكامل، قائمة على الويب لإدارة التذاكر والخدمات، مشتقة من ((OTRS)) Community Edition في عام 2019. توفر إمكانيات مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات — قوائم انتظار التذاكر، وتتبع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، وقاعدة بيانات مدمجة للأسئلة الشائعة/المعرفة، وسير عمل ITSM، وCMDB — بدون رسوم ترخيص أو قيود على الموردين. يدعم OTOBO الاتصال متعدد القنوات عبر البريد الإلكتروني والهاتف ونماذج الويب، ويأتي مزودًا بمحرك أتمتة قائم على القواعد يتعامل مع التوجيه والتصعيد والإشعارات جاهزًا للاستخدام.

استضافة OTOBO ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع جميع بيانات التذاكر وسجلات العملاء وتقارير اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) تحت سيطرتك. ينشر هذا القالب حزمة الإنتاج الكاملة: تطبيق الويب OTOBO والعملية الخلفية (daemon)، وMariaDB للتخزين الدائم، وعقدة Elasticsearch مخصصة للبحث السريع بالنص الكامل عبر جميع التذاكر، وRedis للتخزين المؤقت للجلسات والأداء.