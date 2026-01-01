تثبيت OTOBO بنقرة واحدة.
نظام مكتب مساعدة وتذاكر مفتوح المصدر لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ودعم العملاء، وأتمتة العمليات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OTOBO؟
OTOBO هي منصة مفتوحة المصدر بالكامل، قائمة على الويب لإدارة التذاكر والخدمات، مشتقة من ((OTRS)) Community Edition في عام 2019. توفر إمكانيات مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات — قوائم انتظار التذاكر، وتتبع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، وقاعدة بيانات مدمجة للأسئلة الشائعة/المعرفة، وسير عمل ITSM، وCMDB — بدون رسوم ترخيص أو قيود على الموردين. يدعم OTOBO الاتصال متعدد القنوات عبر البريد الإلكتروني والهاتف ونماذج الويب، ويأتي مزودًا بمحرك أتمتة قائم على القواعد يتعامل مع التوجيه والتصعيد والإشعارات جاهزًا للاستخدام.
استضافة OTOBO ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع جميع بيانات التذاكر وسجلات العملاء وتقارير اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) تحت سيطرتك. ينشر هذا القالب حزمة الإنتاج الكاملة: تطبيق الويب OTOBO والعملية الخلفية (daemon)، وMariaDB للتخزين الدائم، وعقدة Elasticsearch مخصصة للبحث السريع بالنص الكامل عبر جميع التذاكر، وRedis للتخزين المؤقت للجلسات والأداء.
الميزات الأساسية في OTOBO
إصدار التذاكر متعدد القنوات
استلم وادِر التذاكر من البريد الإلكتروني ونماذج الويب والهاتف في قائمة انتظار موحدة مع سجل تدقيق كامل ومحادثات مترابطة.
SLA و تصعيد
تحديد أهداف الاستجابة والحل لكل قائمة انتظار أو عميل، مع قواعد التصعيد التلقائي وإشعارات الوكيل عند اقتراب المواعيد النهائية.
قاعدة المعرفة المدمجة
انشر مقالات الأسئلة الشائعة للعملاء الخارجيين والوكلاء الداخليين على حد سواء، مما يقلل من التذاكر المتكررة ويسرع حل المشكلة من أول اتصال.
أتمتة قوية
استخدم فلاتر PostMaster المدمجة، ومشغلات التذاكر، ومهام الجدولة لتوجيه التذاكر تلقائيًا، والرد عليها تلقائيًا، وإغلاقها تلقائيًا دون تدخل يدوي.
ITSM و CMDB
قم بتوسيع OTOBO باستخدام وحدة ITSM لإدارة عناصر التكوين وطلبات التغيير وكتالوجات الخدمات في قاعدة بيانات CMDB منظمة.
بحث بالنص الكامل
يوفر تكامل Elasticsearch بحثًا فوريًا عبر ملايين التذاكر والملاحظات والمرفقات، مما يحافظ على سرعة أوقات استجابة الوكلاء على أي نطاق.
لماذا تشغّل OTOBO على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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