خصم يصل إلى 68% على OTOBO

تثبيت OTOBO بنقرة واحدة.

نظام مكتب مساعدة وتذاكر مفتوح المصدر لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ودعم العملاء، وأتمتة العمليات.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
419/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
تثبيت OTOBO بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ OTOBO

الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OTOBO؟

OTOBO هي منصة مفتوحة المصدر بالكامل، قائمة على الويب لإدارة التذاكر والخدمات، مشتقة من ((OTRS)) Community Edition في عام 2019. توفر إمكانيات مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات — قوائم انتظار التذاكر، وتتبع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، وقاعدة بيانات مدمجة للأسئلة الشائعة/المعرفة، وسير عمل ITSM، وCMDB — بدون رسوم ترخيص أو قيود على الموردين. يدعم OTOBO الاتصال متعدد القنوات عبر البريد الإلكتروني والهاتف ونماذج الويب، ويأتي مزودًا بمحرك أتمتة قائم على القواعد يتعامل مع التوجيه والتصعيد والإشعارات جاهزًا للاستخدام.

استضافة OTOBO ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع جميع بيانات التذاكر وسجلات العملاء وتقارير اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) تحت سيطرتك. ينشر هذا القالب حزمة الإنتاج الكاملة: تطبيق الويب OTOBO والعملية الخلفية (daemon)، وMariaDB للتخزين الدائم، وعقدة Elasticsearch مخصصة للبحث السريع بالنص الكامل عبر جميع التذاكر، وRedis للتخزين المؤقت للجلسات والأداء.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في OTOBO

إصدار التذاكر متعدد القنوات

استلم وادِر التذاكر من البريد الإلكتروني ونماذج الويب والهاتف في قائمة انتظار موحدة مع سجل تدقيق كامل ومحادثات مترابطة.

SLA و تصعيد

تحديد أهداف الاستجابة والحل لكل قائمة انتظار أو عميل، مع قواعد التصعيد التلقائي وإشعارات الوكيل عند اقتراب المواعيد النهائية.

قاعدة المعرفة المدمجة

انشر مقالات الأسئلة الشائعة للعملاء الخارجيين والوكلاء الداخليين على حد سواء، مما يقلل من التذاكر المتكررة ويسرع حل المشكلة من أول اتصال.

أتمتة قوية

استخدم فلاتر PostMaster المدمجة، ومشغلات التذاكر، ومهام الجدولة لتوجيه التذاكر تلقائيًا، والرد عليها تلقائيًا، وإغلاقها تلقائيًا دون تدخل يدوي.

ITSM و CMDB

قم بتوسيع OTOBO باستخدام وحدة ITSM لإدارة عناصر التكوين وطلبات التغيير وكتالوجات الخدمات في قاعدة بيانات CMDB منظمة.

بحث بالنص الكامل

يوفر تكامل Elasticsearch بحثًا فوريًا عبر ملايين التذاكر والملاحظات والمرفقات، مما يحافظ على سرعة أوقات استجابة الوكلاء على أي نطاق.

لماذا تشغّل OTOBO على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Noel
Noel

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Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

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