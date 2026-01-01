LMS (خادم الموسيقى خفيف الوزن) هو خادم بث موسيقى مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا مكتوب بلغة C++ يعرض مكتبتك الموسيقية الشخصية من خلال واجهة مستخدم ويب سريعة وواجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع Subsonic. يقوم بفهرسة مجلد من الملفات الصوتية، ويستخرج البيانات الوصفية وصور الأغلفة، ويتيح لك البث من أي متصفح أو أي من عشرات تطبيقات الجوال والكمبيوتر المكتبي التي تدعم بالفعل بروتوكول Subsonic.

استضافة LMS ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على مجموعتك الموسيقية وسجل الاستماع الخاص بك داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من خدمة بث SaaS التي تستخرج بيانات الاستماع. وقت تشغيل C++ صغير بما يكفي ليناسب خطط VPS المتواضعة، وتعني واجهة برمجة تطبيقات Subsonic أن العملاء المفضلين الحاليين مثل substreamer و DSub و Symfonium و Sublime Music و play:Sub يعملون مباشرة دون الحاجة إلى كتابة عمليات تكامل مخصصة.