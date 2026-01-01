نشر LMS بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع واجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة مع Subsonic لأي عميل موسيقى.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LMS؟
LMS (خادم الموسيقى خفيف الوزن) هو خادم بث موسيقى مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا مكتوب بلغة C++ يعرض مكتبتك الموسيقية الشخصية من خلال واجهة مستخدم ويب سريعة وواجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع Subsonic. يقوم بفهرسة مجلد من الملفات الصوتية، ويستخرج البيانات الوصفية وصور الأغلفة، ويتيح لك البث من أي متصفح أو أي من عشرات تطبيقات الجوال والكمبيوتر المكتبي التي تدعم بالفعل بروتوكول Subsonic.
استضافة LMS ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على مجموعتك الموسيقية وسجل الاستماع الخاص بك داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من خدمة بث SaaS التي تستخرج بيانات الاستماع. وقت تشغيل C++ صغير بما يكفي ليناسب خطط VPS المتواضعة، وتعني واجهة برمجة تطبيقات Subsonic أن العملاء المفضلين الحاليين مثل substreamer و DSub و Symfonium و Sublime Music و play:Sub يعملون مباشرة دون الحاجة إلى كتابة عمليات تكامل مخصصة.
الميزات الأساسية في LMS
API متوافق مع Subsonic
يعمل مع النظام البيئي الواسع لعملاء Subsonic على أنظمة iOS و Android و macOS و Windows و Linux دون الحاجة إلى أي محول مخصص.
توصيات ذكية
يبني مجموعات من الفنانين والمسارات المتشابهة من العلامات وسجل الاستماع لتشغيل التشغيل التلقائي ووضع الراديو والاكتشاف.
Last.fm سكربل
يقوم بتسجيل التشغيلات إلى Last.fm أو البدائل المستضافة ذاتيًا مثل Maloja، للحفاظ على سجل استماع موحد عبر الأجهزة.
حسابات متعددة المستخدمين
يحصل كل مستخدم على قوائم تشغيله وتقييماته وسجل استماعه ومساراته المفضلة، بينما يشاركون المكتبة الأساسية نفسها.
تركيب مكتبة للقراءة فقط
دليل الموسيقى مركب للقراءة فقط حتى لا يتمكن الخادم من تعديل ملفاتك الصوتية عن طريق الخطأ أثناء عمليات المسح أو تحويل الترميز.
نواة C++ خفيفة الوزن
برنامج خفي مجمّع بلغة C++ بالإضافة إلى SQLite يظل صغير الحجم على القرص والذاكرة، مما يترك مساحة لبقية خدماتك المستضافة ذاتيًا.
لماذا تشغّل LMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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