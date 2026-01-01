نشر Movary بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع سجل مشاهدة الأفلام المستضاف ذاتيًا مع تسجيل (scrobbling) لـ Plex و Jellyfin و Emby و Trakt وإحصائيات غنية.
اختر خطة VPS لـ Movary
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Movary؟
Movary هو تطبيق ويب مجاني ومفتوح المصدر، مصمم خصيصًا لعشاق الأفلام الذين يرغبون في امتلاك كامل لسجل مشاهداتهم. يستخلص البيانات الوصفية من The Movie Database و IMDb، ويتتبع كل مشاهدة مع الطوابع الزمنية والتقييمات، ويعرض إحصائيات عميقة عن الممثلين والمخرجين والأنواع واللغات والعقود التي تشكل ذوقك.
استضافة Movary ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على سجل مشاهداتك خاصًا وقابلاً للنقل، مع إمكانية الاستيراد من Trakt و Letterboxd و Netflix، بالإضافة إلى التتبع التلقائي من Plex و Jellyfin و Emby و Kodi. على عكس أدوات التتبع التجارية، لا يوجد استهداف للإعلانات، ولا تسعير لكل مستخدم، وبيانات مشاهداتك لا تغادر خادمك أبدًا.
الميزات الأساسية في Movary
تتبع تشغيل Plex و Jellyfin
سجل تلقائيًا كل فيلم تمت مشاهدته في Plex أو Jellyfin أو Emby أو Kodi دون وضع علامة تشغيل يدويًا.
إحصائيات مشاهدة تفصيلية
شاهد أفضل الممثلين والمخرجين والأنواع واللغات والعقود الخاصة بك مع رسوم بيانية توضح كيف يتطور ذوقك بمرور الوقت.
استيراد Trakt و Letterboxd
أحضر سجل المشاهدة الحالي من Trakt أو Letterboxd أو Netflix في اليوم الأول بدلاً من البدء من الصفر.
التقييمات والملاحظات الشخصية
قيّم كل فيلم بدرجات وملاحظات شخصية لإعادة بناء صورة الأفلام التي شاهدتها بالفعل.
تطبيق ويب قابل للتثبيت
ثبّت Movary كتطبيق ويب تقدمي على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المكتبية للحصول على تجربة استخدام طبيعية دون الحاجة لمتجر تطبيقات.
دعم متعدد المستخدمين
شارك خادمًا واحدًا مع الأصدقاء أو العائلة مع الحفاظ على كل ملف شخصي، بقائمة مشاهدته وتقييماته وإحصائياته الخاصة، معزولًا تمامًا.
لماذا تشغّل Movary على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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