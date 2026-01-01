Movary هو تطبيق ويب مجاني ومفتوح المصدر، مصمم خصيصًا لعشاق الأفلام الذين يرغبون في امتلاك كامل لسجل مشاهداتهم. يستخلص البيانات الوصفية من The Movie Database و IMDb، ويتتبع كل مشاهدة مع الطوابع الزمنية والتقييمات، ويعرض إحصائيات عميقة عن الممثلين والمخرجين والأنواع واللغات والعقود التي تشكل ذوقك.

استضافة Movary ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على سجل مشاهداتك خاصًا وقابلاً للنقل، مع إمكانية الاستيراد من Trakt و Letterboxd و Netflix، بالإضافة إلى التتبع التلقائي من Plex و Jellyfin و Emby و Kodi. على عكس أدوات التتبع التجارية، لا يوجد استهداف للإعلانات، ولا تسعير لكل مستخدم، وبيانات مشاهداتك لا تغادر خادمك أبدًا.