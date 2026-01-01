بايسا هو متتبع مالي شخصي مستضاف ذاتيًا مبني على نموذج المحاسبة بالقيد المزدوج. يمنحك صورة دقيقة وكاملة لأموالك — الأصول والخصوم والدخل والمصروفات وصافي الثروة — يتم تتبعها باستخدام ملفات دفتر يومية نصية بسيطة تمتلكها بالكامل. على عكس تطبيقات التمويل المستندة إلى السحابة، تظل جميع بياناتك على الخادم الخاص بك دون رسوم اشتراك ودون وصول أي طرف ثالث إلى سجلاتك المالية.

تحول واجهة الويب دفتر يومياتك المحاسبي إلى لوحات معلومات تفاعلية: تفاصيل المصروفات حسب الفئة، ومخططات توزيع الأصول، وتوقعات أهداف التقاعد، وتتبع عائد الاستثمار للصناديق المشتركة والأسهم. يدعم تعدد العملات التعامل مع الأموال الموزعة عبر بلدان أو فئات أصول مختلفة.