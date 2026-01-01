نشر Paisa بنقرة واحدة.
متتبع مالي شخصي مفتوح المصدر يستخدم المحاسبة مزدوجة القيد لتوفير رؤية كاملة للأصول والمصروفات وصافي الثروة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Paisa؟
بايسا هو متتبع مالي شخصي مستضاف ذاتيًا مبني على نموذج المحاسبة بالقيد المزدوج. يمنحك صورة دقيقة وكاملة لأموالك — الأصول والخصوم والدخل والمصروفات وصافي الثروة — يتم تتبعها باستخدام ملفات دفتر يومية نصية بسيطة تمتلكها بالكامل. على عكس تطبيقات التمويل المستندة إلى السحابة، تظل جميع بياناتك على الخادم الخاص بك دون رسوم اشتراك ودون وصول أي طرف ثالث إلى سجلاتك المالية.
تحول واجهة الويب دفتر يومياتك المحاسبي إلى لوحات معلومات تفاعلية: تفاصيل المصروفات حسب الفئة، ومخططات توزيع الأصول، وتوقعات أهداف التقاعد، وتتبع عائد الاستثمار للصناديق المشتركة والأسهم. يدعم تعدد العملات التعامل مع الأموال الموزعة عبر بلدان أو فئات أصول مختلفة.
الميزات الأساسية في Paisa
المحاسبة بالقيد المزدوج
يتم تسجيل كل معاملة بإدخالات مدين ودائن متطابقة، مما يمنحك تتبعًا دقيقًا رياضيًا يكتشف الأخطاء تلقائيًا.
لوحة معلومات صافي الثروة
عرض واحد يجمع كل الأصول والخصوم بمرور الوقت، موضحًا كيف يتغير وضعك المالي العام شهراً بشهر.
تتبع عائد الاستثمار
تتبع أداء صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم باستخدام حسابات XIRR حتى تعرف دائمًا العائد السنوي الفعلي على كل حيازة.
تحليل الميزانية مقابل الأداء الفعلي
قارن الإنفاق المخطط له بالمصاريف الفعلية حسب الفئة لتحديد أين تذهب أموالك بالفعل مقابل أين خططت لإنفاقها.
ملفات البيانات النصية العادية
يتم تخزين جميع البيانات المالية في ملفات دفتر يومية قابلة للقراءة البشرية يمكنك تحريرها والتحكم في إصداراتها ونسخها احتياطيًا بشكل مستقل عن التطبيق.
لماذا تشغّل Paisa على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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