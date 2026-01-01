خصم يصل إلى 68% على Piwigo

نشر Piwigo بنقرة واحدة.

منصة معرض صور ناضجة ومفتوحة المصدر، مع مئات المكونات الإضافية، وضوابط مشاركة دقيقة، وسير عمل استيراد مجمع للأرشيفات الجادة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Piwigo بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Piwigo

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Piwigo؟

Piwigo هو أحد أقدم تطبيقات معرض الصور مفتوحة المصدر، المصمم خصيصًا لإدارة مجموعات الصور الكبيرة. على عكس نصوص المعرض خفيفة الوزن، يتعامل Piwigo مع أرشيفات تضم مئات الآلاف من الصور مع فهرسة EXIF/IPTC، وتسلسلات هرمية للألبومات متعددة المستويات، وأحجام صور مصغرة قابلة للتكوين، وأذونات دقيقة لكل ألبوم، ونظام بيئي للمكونات الإضافية يضم أكثر من 200 إضافة مجتمعية تغطي كل شيء من التعرف على الوجه إلى السمات المخصصة.

يؤدي استضافة Piwigo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ بالصور الأصلية كاملة الدقة وبيانات الموقع وإحصائيات المشاهدة على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها إلى خدمة SaaS للصور. تعتبر حزمة PHP و MySQL قوية للغاية، وتعمل بموارد قليلة، وتنتج معارض ظلت متصلة بالإنترنت لمدة عقدين — مما يجعل Piwigo خيارًا شائعًا للأندية والمتاحف والمصورين والعائلات الذين يرغبون في أن يدوم أرشيف صورهم أطول من أي مزود سحابي محدد.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Piwigo

تحجيم المكتبة الضخم

صُمم منذ اليوم الأول للتعامل مع أرشيفات تضم مئات الآلاف من الصور مع تصفح سريع وبحث وترقيم صفحات — ليس فقط معارض بحجم الهواة.

ألبومات متعددة المستويات

نظّم الصور في ألبومات متداخلة وألبومات افتراضية (يمكن أن تظهر صورة واحدة في عدة أماكن) مع أذونات لكل ألبوم للمشاركة الدقيقة.

فهرسة EXIF و IPTC

استخراج تلقائي لبيانات الكاميرا والعدسة وIPTC الوصفية يجعل الصور قابلة للبحث حسب جسم الكاميرا، أو البعد البؤري، أو الموقع، أو أي علامة مخصصة.

أكثر من 200 إضافة

يغطي كتالوج ملحقات المجتمع النشط التعرف على الوجه، والعلامة المائية، وسمات عروض الشرائح، وأدوات التحميل عبر الهاتف المحمول، والمشاركة الاجتماعية، والمزيد.

مشاركة دقيقة

الوصول إلى الألبوم العام والخاص والمحمي بكلمة مرور والمقيد بالمجموعات، مع أذونات تنزيل لكل صورة وتجريد بيانات EXIF للألبومات المشتركة.

أدوات الاستيراد المجمع

تسهّل سير عمل المزامنة من جانب الخادم وFTP/SFTP دفع آلاف الصور دفعة واحدة بدلاً من النقر على التحميلات واحدة تلو الأخرى.

لماذا تشغّل Piwigo على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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