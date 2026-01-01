Piwigo هو أحد أقدم تطبيقات معرض الصور مفتوحة المصدر، المصمم خصيصًا لإدارة مجموعات الصور الكبيرة. على عكس نصوص المعرض خفيفة الوزن، يتعامل Piwigo مع أرشيفات تضم مئات الآلاف من الصور مع فهرسة EXIF/IPTC، وتسلسلات هرمية للألبومات متعددة المستويات، وأحجام صور مصغرة قابلة للتكوين، وأذونات دقيقة لكل ألبوم، ونظام بيئي للمكونات الإضافية يضم أكثر من 200 إضافة مجتمعية تغطي كل شيء من التعرف على الوجه إلى السمات المخصصة.

يؤدي استضافة Piwigo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ بالصور الأصلية كاملة الدقة وبيانات الموقع وإحصائيات المشاهدة على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها إلى خدمة SaaS للصور. تعتبر حزمة PHP و MySQL قوية للغاية، وتعمل بموارد قليلة، وتنتج معارض ظلت متصلة بالإنترنت لمدة عقدين — مما يجعل Piwigo خيارًا شائعًا للأندية والمتاحف والمصورين والعائلات الذين يرغبون في أن يدوم أرشيف صورهم أطول من أي مزود سحابي محدد.