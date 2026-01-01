نشر Piwigo بنقرة واحدة.
منصة معرض صور ناضجة ومفتوحة المصدر، مع مئات المكونات الإضافية، وضوابط مشاركة دقيقة، وسير عمل استيراد مجمع للأرشيفات الجادة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Piwigo؟
Piwigo هو أحد أقدم تطبيقات معرض الصور مفتوحة المصدر، المصمم خصيصًا لإدارة مجموعات الصور الكبيرة. على عكس نصوص المعرض خفيفة الوزن، يتعامل Piwigo مع أرشيفات تضم مئات الآلاف من الصور مع فهرسة EXIF/IPTC، وتسلسلات هرمية للألبومات متعددة المستويات، وأحجام صور مصغرة قابلة للتكوين، وأذونات دقيقة لكل ألبوم، ونظام بيئي للمكونات الإضافية يضم أكثر من 200 إضافة مجتمعية تغطي كل شيء من التعرف على الوجه إلى السمات المخصصة.
يؤدي استضافة Piwigo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ بالصور الأصلية كاملة الدقة وبيانات الموقع وإحصائيات المشاهدة على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها إلى خدمة SaaS للصور. تعتبر حزمة PHP و MySQL قوية للغاية، وتعمل بموارد قليلة، وتنتج معارض ظلت متصلة بالإنترنت لمدة عقدين — مما يجعل Piwigo خيارًا شائعًا للأندية والمتاحف والمصورين والعائلات الذين يرغبون في أن يدوم أرشيف صورهم أطول من أي مزود سحابي محدد.
الميزات الأساسية في Piwigo
تحجيم المكتبة الضخم
صُمم منذ اليوم الأول للتعامل مع أرشيفات تضم مئات الآلاف من الصور مع تصفح سريع وبحث وترقيم صفحات — ليس فقط معارض بحجم الهواة.
ألبومات متعددة المستويات
نظّم الصور في ألبومات متداخلة وألبومات افتراضية (يمكن أن تظهر صورة واحدة في عدة أماكن) مع أذونات لكل ألبوم للمشاركة الدقيقة.
فهرسة EXIF و IPTC
استخراج تلقائي لبيانات الكاميرا والعدسة وIPTC الوصفية يجعل الصور قابلة للبحث حسب جسم الكاميرا، أو البعد البؤري، أو الموقع، أو أي علامة مخصصة.
أكثر من 200 إضافة
يغطي كتالوج ملحقات المجتمع النشط التعرف على الوجه، والعلامة المائية، وسمات عروض الشرائح، وأدوات التحميل عبر الهاتف المحمول، والمشاركة الاجتماعية، والمزيد.
مشاركة دقيقة
الوصول إلى الألبوم العام والخاص والمحمي بكلمة مرور والمقيد بالمجموعات، مع أذونات تنزيل لكل صورة وتجريد بيانات EXIF للألبومات المشتركة.
أدوات الاستيراد المجمع
تسهّل سير عمل المزامنة من جانب الخادم وFTP/SFTP دفع آلاف الصور دفعة واحدة بدلاً من النقر على التحميلات واحدة تلو الأخرى.
لماذا تشغّل Piwigo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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