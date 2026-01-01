Invidious هو واجهة أمامية بديلة مفتوحة المصدر تحترم الخصوصية لموقع يوتيوب، تتيح للمشاهدين مشاهدة مقاطع الفيديو وتصفح القنوات ومتابعة الاشتراكات دون تعريض أنفسهم لتتبع يوتيوب أو إعلاناته أو متطلبات الحساب. تقوم واجهة المستخدم الويب بجلب بيانات الفيديو عبر وكيل من جانب الخادم، لذلك لا يرى يوتيوب أبدًا عنوان IP للمشاهد أو بصمة المتصفح أو ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجلسة — يظهر فقط عنوان IP الخاص بنسخة Invidious في سجلات يوتيوب.

تمنحك استضافة Invidious ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تجربة مشاهدة يوتيوب شخصية وخالية من الإعلانات، بالإضافة إلى القدرة على المشاركة مع الأصدقاء والعائلة. تعيش الاشتراكات وقوائم التشغيل وسجل المشاهدة في قاعدة بيانات PostgreSQL خاصة على خادمك بدلاً من حسابك على Google، وتتيح لك خلاصات RSS متابعة القنوات دون الحاجة لفتح youtube.com على الإطلاق.