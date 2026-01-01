نشر Invidious بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة أمامية بديلة ليوتيوب تحافظ على الخصوصية — شاهد مقاطع الفيديو بدون إعلانات أو تتبع أو حساب جوجل.
اختر خطة VPS لـ Invidious
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Invidious؟
Invidious هو واجهة أمامية بديلة مفتوحة المصدر تحترم الخصوصية لموقع يوتيوب، تتيح للمشاهدين مشاهدة مقاطع الفيديو وتصفح القنوات ومتابعة الاشتراكات دون تعريض أنفسهم لتتبع يوتيوب أو إعلاناته أو متطلبات الحساب. تقوم واجهة المستخدم الويب بجلب بيانات الفيديو عبر وكيل من جانب الخادم، لذلك لا يرى يوتيوب أبدًا عنوان IP للمشاهد أو بصمة المتصفح أو ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجلسة — يظهر فقط عنوان IP الخاص بنسخة Invidious في سجلات يوتيوب.
تمنحك استضافة Invidious ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تجربة مشاهدة يوتيوب شخصية وخالية من الإعلانات، بالإضافة إلى القدرة على المشاركة مع الأصدقاء والعائلة. تعيش الاشتراكات وقوائم التشغيل وسجل المشاهدة في قاعدة بيانات PostgreSQL خاصة على خادمك بدلاً من حسابك على Google، وتتيح لك خلاصات RSS متابعة القنوات دون الحاجة لفتح youtube.com على الإطلاق.
الميزات الأساسية في Invidious
لا تتبع أو إعلانات
يتم تمرير مقاطع الفيديو عبر الخادم الخاص بك، لذلك لا يرى يوتيوب أبدًا عناوين IP للمشاهدين، أو بصمات المتصفح، أو البيانات السلوكية — ولا توجد إعلانات قبل التشغيل أو في منتصفه.
لا حاجة لحساب جوجل
شاهد مقاطع الفيديو، واشترك في القنوات، وأنشئ قوائم تشغيل، وتتبع سجل المشاهدة دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى حساب Google أو قبول شروط YouTube.
الاشتراكات والموجزات
اشترك في قنوات يوتيوب عبر حساب محلي على مثيل Invidious الخاص بك، مع توفر خلاصات RSS اختيارية لمتابعة القنوات في أي قارئ خلاصات.
جودة واختيار برنامج الترميز
اختر جودة الفيديو، وبرنامج الترميز (VP9، AV1، H.264)، ولغة الصوت يدويًا بدلاً من ترك الجودة التلقائية لـ YouTube تقرر لك.
الوضع الداكن والسمات
سمات مدمجة متعددة بما في ذلك وضع مظلم نظيف، بالإضافة إلى واجهة مستخدم مصقولة وبسيطة بدون محرك توصيات يوتيوب أو فوضى الشريط الجانبي.
JSON API للأدوات
واجهة برمجة تطبيقات REST الشاملة تكشف عن بيانات الفيديو ومعلومات القناة ونتائج البحث بحيث يمكن للأدوات الخارجية التكامل دون الحاجة إلى استخلاص HTML.
لماذا تشغّل Invidious على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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