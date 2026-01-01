نشر Raneto بنقرة واحدة.
ويكي قاعدة معرفية مدعوم بـ Markdown لـ Node.js — محتوى قائم على الملفات مع قارئ ومحرر متصفح نظيف.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Raneto؟
Raneto هو قاعدة معرفة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر مبنية على Node.js، تحول مجلدًا من ملفات Markdown إلى موقع توثيق نظيف وقابل للبحث. لا توجد قاعدة بيانات لإدارتها — يعيش المحتوى كملفات
.md نصية عادية في دليل تتحكم فيه، مما يجعل إدارة الإصدارات والنسخ الاحتياطية والتأليف باستخدام محرر النصوص المفضل لديك أمرًا سهلاً ومباشرًا. يتعامل محرر الويب المضمن مع التحرير داخل المتصفح للمستخدمين غير التقنيين، بينما يمكن للمطورين التأليف مباشرة في أداة Markdown المفضلة لديهم وترك Git يتعامل مع السجل.
تمنحك استضافة Raneto ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) قاعدة معرفة خاصة تمتلكها بالكامل، بدون احتكار من البائع، وبدون رسوم لكل مستخدم، ومحتوى يعيش كملفات محمولة بدلاً من قاعدة بيانات احتكارية.
الميزات الأساسية في Raneto
محتوى قائم على الملفات
المقالات هي ملفات Markdown عادية في دليل المحتوى — قم بإصدارها باستخدام git، وانسخها احتياطيًا باستخدام rsync، وحررها بأي أداة تفضلها.
محرر داخل المتصفح
محرر مدمج يتيح للمستخدمين غير التقنيين تحديث الصفحات مباشرة من المتصفح دون لمس نظام الملفات أو تشغيل Git.
بحث بالنص الكامل
يتيح البحث السريع في الذاكرة عبر كل صفحة للقراء العثور على المحتوى فورًا دون مغادرة موقع التوثيق.
التسلسل الهرمي للفئات
يصبح هيكل المجلدات شجرة التنقل، مع ترتيب فرز مخصص عبر البيانات الوصفية لكل مجلد بحيث تعكس بنية المعلومات الخاصة بك المحتوى الخاص بك.
تخطيط قابل للتنسيق
قم بتبديل أو توسيع السمة الافتراضية لتناسب علامتك التجارية — سمات Raneto هي حزم بسيطة من HTML و CSS و JS.
لماذا تشغّل Raneto على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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