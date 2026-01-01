Raneto هو قاعدة معرفة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر مبنية على Node.js، تحول مجلدًا من ملفات Markdown إلى موقع توثيق نظيف وقابل للبحث. لا توجد قاعدة بيانات لإدارتها — يعيش المحتوى كملفات .md نصية عادية في دليل تتحكم فيه، مما يجعل إدارة الإصدارات والنسخ الاحتياطية والتأليف باستخدام محرر النصوص المفضل لديك أمرًا سهلاً ومباشرًا. يتعامل محرر الويب المضمن مع التحرير داخل المتصفح للمستخدمين غير التقنيين، بينما يمكن للمطورين التأليف مباشرة في أداة Markdown المفضلة لديهم وترك Git يتعامل مع السجل.

تمنحك استضافة Raneto ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) قاعدة معرفة خاصة تمتلكها بالكامل، بدون احتكار من البائع، وبدون رسوم لكل مستخدم، ومحتوى يعيش كملفات محمولة بدلاً من قاعدة بيانات احتكارية.