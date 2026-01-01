نشر Kimai بنقرة واحدة.
منصة مجانية ومفتوحة المصدر لتتبع الوقت للمستقلين والوكالات والفرق لتسجيل الساعات القابلة للفوترة وإنشاء الفواتير.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kimai؟
Kimai هو تطبيق ناضج مفتوح المصدر لتتبع الوقت يوفر للمستقلين والوكالات والشركات طريقة موثوقة لتسجيل الساعات القابلة للفوترة، وإدارة مشاريع العملاء، وإنشاء فواتير دقيقة. بفضل واجهة الويب النظيفة، ودعم المستخدمين المتعددين، والصلاحيات القائمة على الأدوار، فإنه يتوسع من مطور فردي يتتبع وقته الخاص إلى وكالة تنسق عشرات أعضاء الفريق عبر العديد من العملاء.
على عكس أدوات تتبع الوقت SaaS التي تفرض رسومًا لكل مستخدم، فإن استضافة Kimai ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود تكاليف اشتراك متكررة وملكية كاملة لسجلات وقتك وبيانات الفواتير. يتضمن هذا القالب MySQL لتخزين دائم وجاهز للإنتاج.
الميزات الأساسية في Kimai
تتبع الساعات القابلة للفوترة
ابدأ وأوقف المؤقتات أو أدخل الساعات يدويًا مقابل أي عميل أو مشروع أو نشاط لسجلات فواتير دقيقة.
توليد الفاتورة
أنشئ الفواتير مباشرة من إدخالات الوقت المتتبعة دون الحاجة إلى التصدير إلى أداة منفصلة.
تقارير مفصلة
تصفية التقارير حسب المستخدم، المشروع، العميل، أو النطاق الزمني لفهم الاستخدام ودعم فواتير العميل.
قابلية توسيع المكونات الإضافية
وسّع Kimai باستخدام إضافات المجتمع لسير العمل المخصص والتكاملات وتنسيقات التصدير الإضافية.
لماذا تشغّل Kimai على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.