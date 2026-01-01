Kimai هو تطبيق ناضج مفتوح المصدر لتتبع الوقت يوفر للمستقلين والوكالات والشركات طريقة موثوقة لتسجيل الساعات القابلة للفوترة، وإدارة مشاريع العملاء، وإنشاء فواتير دقيقة. بفضل واجهة الويب النظيفة، ودعم المستخدمين المتعددين، والصلاحيات القائمة على الأدوار، فإنه يتوسع من مطور فردي يتتبع وقته الخاص إلى وكالة تنسق عشرات أعضاء الفريق عبر العديد من العملاء.

على عكس أدوات تتبع الوقت SaaS التي تفرض رسومًا لكل مستخدم، فإن استضافة Kimai ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود تكاليف اشتراك متكررة وملكية كاملة لسجلات وقتك وبيانات الفواتير. يتضمن هذا القالب MySQL لتخزين دائم وجاهز للإنتاج.