نشر slskd بنقرة واحدة.
عميل ويب مفتوح المصدر لشبكة Soulseek لمشاركة الموسيقى والملفات من نظير إلى نظير.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام slskd؟
slskd هو عميل حديث ومفتوح المصدر لشبكة Soulseek من نظير إلى نظير، يتم تقديمه بالكامل من خلال واجهة ويب متجاوبة. يحل محل عملاء Soulseek القدامى لسطح المكتب بخادم مستضاف ذاتيًا يمكنك الوصول إليه من أي متصفح، مما يتيح لك البحث عن الموسيقى والملفات غير المضغوطة والمحتويات الأخرى التي يشاركها ملايين مستخدمي Soulseek وتنزيلها على مدار الساعة — حتى عندما يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك مغلقًا.
استضافة slskd ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن تنزيلاتك تعمل باستمرار في الخلفية دون شغل جهاز محلي. يمكن إدارة جميع الإعدادات من خلال واجهة المستخدم الويب المدمجة أو ملف تكوين YAML عن بعد، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في الدلائل المشتركة، وقوائم انتظار التنزيل، وحدود النقل، وأذونات المستخدم.
الميزات الأساسية في slskd
واجهة قائمة على الويب
إدارة عمليات البحث والتنزيلات وعمليات النقل من أي متصفح دون تثبيت عميل سطح مكتب.
تنزيلات الخلفية المستمرة
يعمل كخادم دائم بحيث تكتمل التنزيلات في قائمة الانتظار حتى عندما يكون جهازك المحلي متوقفًا عن التشغيل.
تكوين عن بعد
اضبط جميع الإعدادات مباشرة عبر واجهة المستخدم الويب أو عن طريق تعديل ملف تكوين YAML عن بعد دون إعادة التشغيل.
إدارة قائمة انتظار التحويلات
مراقبة قوائم الانتظار للتحميل والتنزيل، وتعيين حدود السرعة، وتحديد أولويات عمليات النقل من لوحة تحكم واحدة.
عناصر تحكم المستخدم والمشاركة
حدد الدلائل التي ستتم مشاركتها، وعيّن امتيازات لكل مستخدم، وأدر من يمكنه تصفح ملفاتك أو تنزيلها.
لماذا تشغّل slskd على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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