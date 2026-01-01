نشر Web-Check بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة OSINT لتحليل شامل للمواقع الإلكترونية تغطي DNS و SSL والمنافذ ورؤوس الأمان والمكدس التقني في عملية بحث واحدة.
اختر خطة VPS لـ Web-Check
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Web-Check؟
Web-Check هي أداة مفتوحة المصدر لتحليل المواقع والاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT) تجمع المعلومات من أكثر من 50 وحدة في تقرير نطاق واحد. أدخل أي عنوان URL لترى على الفور سجلات DNS وتفاصيل شهادة SSL والمنافذ المفتوحة ورؤوس أمان HTTP وبصمات التكنولوجيا وبيانات WHOIS وتكوين أمان البريد الإلكتروني.
يمنح استضافة Web-Check ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) فرق الأمان والمطورين أداة تحليل خاصة بدون قيود على المعدل أو حدود استخدام تفرضها المثيلات العامة. إنها مفيدة لمراجعات الأمان قبل النشر، والبحث التنافسي، واستطلاع اختبار الاختراق، والتحقق من أن البنية التحتية الخاصة بك تم تكوينها بشكل صحيح.
الميزات الأساسية في Web-Check
أكثر من 50 وحدة تحليل
تُجري عملية بحث واحدة عن نطاق أكثر من 50 فحصًا تغطي DNS و SSL والمنافذ والرؤوس وملفات تعريف الارتباط وعمليات إعادة التوجيه والمزيد في وقت واحد.
تدقيق ترويسة الأمان
تحقق من رؤوس أمان HTTP الموجودة أو المفقودة لتحديد فجوات التحصين قبل أن تتحول إلى ثغرات أمنية.
البصمة التكنولوجية
تحديد الـ web server، والـ CMS، والـ frameworks، والـ analytics tools، والـ CDN التي يستخدمها موقع ويب من توقيعات استجابته.
فحوصات أمان البريد الإلكتروني
تحقق من تكوين سجلات SPF وDKIM وDMARC وMX لتقييم مدى التعرض لانتحال البريد الإلكتروني لأي نطاق.
تفاصيل شهادة SSL
عرض جهة إصدار الشهادة، وتاريخ الانتهاء، وأسماء الموضوع البديلة (SANs)، وصلاحية السلسلة للتأكد من أن HTTPS تم تكوينه بشكل صحيح وغير منتهي الصلاحية.
لماذا تشغّل Web-Check على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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