يربط Multi-Scrobbler كل مكان تستمع فيه إلى الموسيقى بكل خدمة تتتبعها. بدلاً من الاعتماد على ميزة "scrobbling" المدمجة في كل تطبيق موسيقى — والتي تكون مفقودة تمامًا من Plex و Jellyfin، ومجزأة عبر عملاء YouTube Music و Deezer و Subsonic — يقوم Multi-Scrobbler بمركزة كل تشغيل في مسار واحد. يدعم أكثر من 25 مصدرًا ويقوم بإعادة توجيه الاستماعات إلى Last.fm و ListenBrainz و Libre.fm و Maloja و Koito وأهداف أخرى في وقت واحد.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي الـ scrobbler يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بجانب خدمات الوسائط الأخرى الخاصة بك، مع عناوين URL عامة لرد الاتصال (OAuth callback URLs) يمكن لـ Spotify و Last.fm الوصول إليها. تعرض لوحة التحكم عبر الويب الاستماعات المباشرة، وإحصائيات لكل مصدر، وسجلات مفصلة دون الكشف عن سجل استماعك لخدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.