نشر Multi-Scrobbler كتثبيت بنقرة واحدة.
مركز سكروبلينغ مستضاف ذاتيًا يتتبع تشغيل الموسيقى من Plex و Jellyfin و Spotify والمزيد إلى Last.fm أو ListenBrainz أو Maloja.
اختر خطة VPS لـ Multi-Scrobbler
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Multi-Scrobbler؟
يربط Multi-Scrobbler كل مكان تستمع فيه إلى الموسيقى بكل خدمة تتتبعها. بدلاً من الاعتماد على ميزة "scrobbling" المدمجة في كل تطبيق موسيقى — والتي تكون مفقودة تمامًا من Plex و Jellyfin، ومجزأة عبر عملاء YouTube Music و Deezer و Subsonic — يقوم Multi-Scrobbler بمركزة كل تشغيل في مسار واحد. يدعم أكثر من 25 مصدرًا ويقوم بإعادة توجيه الاستماعات إلى Last.fm و ListenBrainz و Libre.fm و Maloja و Koito وأهداف أخرى في وقت واحد.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي الـ scrobbler يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بجانب خدمات الوسائط الأخرى الخاصة بك، مع عناوين URL عامة لرد الاتصال (OAuth callback URLs) يمكن لـ Spotify و Last.fm الوصول إليها. تعرض لوحة التحكم عبر الويب الاستماعات المباشرة، وإحصائيات لكل مصدر، وسجلات مفصلة دون الكشف عن سجل استماعك لخدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.
الميزات الأساسية في Multi-Scrobbler
تغطية شاملة للمصادر
يتتبع عمليات التشغيل من سبوتيفاي، بليكس، جيليفين، يوتيوب ميوزيك، ديزر، عملاء سابسونيك، و25+ مشغل موسيقى آخر في مسار واحد.
أهداف سكروبل متعددة
يعيد توجيه كل استماع إلى Last.fm، ListenBrainz، Libre.fm، Maloja، Koito، ووجهات أخرى بالتزامن دون تكرار يدوي.
لوحة معلومات الحالة المباشرة
تعرض واجهة المستخدم للويب المسارات التي يتم تشغيلها حاليًا، وعمليات السكروبل الأخيرة، وإحصائيات لكل مصدر حتى تتمكن من التحقق من كل اتصال بنظرة سريعة.
إلغاء التكرار الذكي
يكتشف الاستماعات المكررة التي تبلغ عنها مصادر متعددة تشغل نفس المقطع الصوتي، ويرسل كل تشغيل مرة واحدة فقط إلى أهداف السكروبل الخاصة بك.
إشعارات الويب هوك
يدفع تحديثات "قيد التشغيل الآن" والأخطاء إلى Discord أو Gotify أو Ntfy أو Apprise حتى تتمكن من اكتشاف التكاملات المعطلة دون التحقق من لوحة التحكم.
لماذا تشغّل Multi-Scrobbler على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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