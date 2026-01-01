نشر RustFS بنقرة واحدة.
تخزين كائني موزع متوافق مع S3، مبني بلغة Rust لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي وبحيرات البيانات والتطبيقات السحابية الأصلية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام RustFS؟
RustFS هو نظام تخزين كائنات موزع وعالي الأداء مبني بالكامل بلغة Rust. يوفر توافقًا كاملاً مع واجهة برمجة تطبيقات Amazon S3، بالإضافة إلى ضمانات أمان الذاكرة في Rust والأداء الخام الذي يتجاوز الحلول التقليدية. صُمم RustFS خصيصًا لبحيرات البيانات وخطوط أنابيب الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة وأعباء عمل البيانات الضخمة، ويستخدم ترميز المسح (erasure coding) للحماية من فقدان البيانات واكتشاف تلف البتات (bitrot detection) لضمان سلامة البيانات على المدى الطويل.
استضافة RustFS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع بنية تخزين الكائنات التحتية لديك تحت سيطرتك الكاملة — لا توجد رسوم لكل جيجابايت، ولا رسوم خروج بيانات، ولا قيود على البائع. تتيح لك وحدة التحكم الويب المدمجة إدارة المجموعات (buckets)، وتكوين سياسات الوصول، ومراقبة استخدام التخزين دون الحاجة إلى أدوات إضافية.
الميزات الأساسية في RustFS
متوافق مع S3 API
يعمل مع أي عميل أو SDK أو أداة متوافقة مع S3 — قم بترحيل سير العمل الحالي دون تغييرات في التعليمات البرمجية.
الترميز بالمحو
يوزع البيانات عبر وحدات تخزين متعددة مع توفير التكرار بحيث تظل مساحة التخزين سليمة حتى عند تعطل محركات الأقراص الفردية.
لوحة تحكم إدارة الويب
واجهة قائمة على المتصفح لإنشاء المجموعات، وإدارة مفاتيح الوصول، وتعيين سياسات دورة الحياة، ومراقبة استخدام التخزين.
أداء عالٍ
مبني بلغة Rust لسلامة الذاكرة والسرعة — تُظهر الاختبارات المعيارية إنتاجية أعلى بما يصل إلى 2.3 مرة من البدائل لأعباء العمل ذات الكائنات الصغيرة.
إشعارات الأحداث
قم بتشغيل خطافات الويب عند أحداث الحاوية مثل إنشاء الكائنات وحذفها للتكامل مع مسارات المعالجة اللاحقة.
تكامل الهوية
يدعم OIDC/OpenID Connect و OpenStack Keystone لتسجيل الدخول الموحد للمؤسسات وعمليات النشر متعددة المستأجرين.
لماذا تشغّل RustFS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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