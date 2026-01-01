نشر ستيرلينج بي دي إف بنقرة واحدة.
مجموعة أدوات PDF ذاتية الاستضافة مع أكثر من 50 عملية — دمج، تقسيم، تحويل، التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، ضغط، تنقيح، وتوقيع المستندات دون الحاجة إلى الرفع إلى خدمات طرف ثالث.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Stirling PDF؟
Stirling PDF هي منصة لمعالجة ملفات PDF مستضافة ذاتيًا تتعامل مع أكثر من 50 عملية مستندية بالكامل على الخادم الخاص بك. دمج، تقسيم، تدوير، ضغط، تحويل بين تنسيقات Office و PDF، تطبيق التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، تنقيح المحتوى الحساس، إضافة علامات مائية، تطبيق التوقيعات الرقمية، والتصدير إلى PDF/A — كل ذلك من خلال واجهة ويب نظيفة يمكن الوصول إليها من أي متصفح. لا توجد قيود على حجم الملف. لا توجد حصص استخدام. لا تغادر المستندات البنية التحتية الخاصة بك.
بالنسبة للفرق القانونية، والإدارات المالية، وأي مؤسسة تتعامل مع مستندات سرية، يعد استضافة Stirling PDF ذاتيًا أبسط طريقة للحصول على معالجة ملفات PDF بمستوى المؤسسات مع ضمان عدم مرور الملفات الحساسة أبدًا عبر خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية.
الميزات الأساسية في Stirling PDF
أكثر من 50 عملية PDF
دمج، تقسيم، تدوير، ضغط، إعادة ترتيب الصفحات، استخراج الصور، وعشرات العمليات الأخرى — كل ذلك في أداة واحدة دون الحاجة للتبديل بين الخدمات.
التعرف الضوئي على الحروف والتحويل
تحويل المستندات الممسوحة ضوئيًا إلى ملفات PDF قابلة للبحث باستخدام Tesseract OCR، وتحويلها بين تنسيقات PDF و Word أو Excel أو PowerPoint.
تنقيح والخصوصية
إزالة النصوص والصور والبيانات الوصفية الحساسة من المستندات بشكل دائم قبل مشاركتها — دون أي خطر من استعادة المحتوى الأصلي.
التوقيعات الرقمية
تطبيق التوقيعات الرقمية الملزمة قانونًا على ملفات PDF دون الاعتماد على خدمات التوقيع التابعة لجهات خارجية أو رسوم الاشتراك لكل مستند.
المعالجة الدفعية
معالجة ملفات متعددة في وقت واحد باستخدام عمليات الدفعة وأتمتة سير عمل المستندات من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST المضمنة.
أرشفة PDF/A
تحويل المستندات إلى تنسيق PDF/A للامتثال للأرشفة طويلة الأمد المطلوب في السياقات القانونية والمالية والحكومية.
لماذا تشغّل Stirling PDF على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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