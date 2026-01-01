نشر Mayan EDMS بنقرة واحدة.
إدارة مستندات المؤسسات مفتوحة المصدر مع التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والبحث بالنص الكامل، وسير العمل، والأذونات القائمة على الأدوار، والتحكم في الإصدارات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mayan EDMS؟
Mayan EDMS هو نظام مجاني ومفتوح المصدر لإدارة المستندات على مستوى المؤسسات، يقوم بالتقاط وتخزين وتنظيم واسترجاع مستندات مؤسستك من خلال واجهة ويب نظيفة. تم بناؤه على Django ويُستخدم في مؤسسات الرعاية الصحية والقانونية والحكومية والمالية حول العالم، يوفر Mayan تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والبحث بالنص الكامل، وسير العمل الآلي، والتحكم الدقيق في الوصول المستند إلى الأدوار، وسجل الإصدارات، والخزائن المعتمدة على البيانات الوصفية — وهي ميزات توجد عادةً في منتجات أنظمة إدارة المستندات التجارية التي تكلف آلاف الدولارات لكل مستخدم.
استضافة Mayan EDMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مستند وسجل تدقيق وسير عمل داخل بنيتك التحتية بدلاً من المرور عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية. يتم تخزين المستندات مشفرة في حالة السكون، ويسمح لك نظام الأذونات الغني بفصل الرؤية بين الأقسام أو العملاء أو نطاقات الامتثال.
الميزات الأساسية في Mayan EDMS
التعرف الضوئي على الحروف (OCR) والبحث عن النص الكامل
تستخرج تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) المدمجة النص من ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا، مفهرسة كل كلمة لإجراء بحث فوري بالنص الكامل عبر مكتبة المستندات بأكملها.
سير العمل الآلي
تحديد سير عمل الموافقة متعدد الخطوات مع التوجيه الشرطي والمراجعة المتوازية والإجراءات التي يتم تشغيلها عند انتقالات حالة المستند.
صلاحيات مستندة إلى الأدوار
تحكم دقيق في الوصول على مستوى المستند، والخزانة، ونوع البيانات الوصفية يتيح لك فصل الرؤية حسب القسم، أو العميل، أو نطاق الامتثال.
الخزائن والبيانات الوصفية
تنظيم المستندات في خزائن هرمية مع حقول بيانات وصفية مخصصة، وقواعد حفظ ذكية، وتصفية قائمة على العلامات لاسترجاع سريع.
سجل الإصدار وسجل المراجعة
كل عملية تحميل وتعديل وتعليق وعرض يتم الاحتفاظ بنسخ منها وتدقيقها، مما يوفر سلسلة حراسة كاملة للامتثال والمتطلبات التنظيمية.
REST API وتكاملات
نظام واجهة برمجة تطبيقات REST الشامل ونظام الويب هوك يجعل من السهل دمج Mayan مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) ومنصات التوقيع الإلكتروني الحالية.
لماذا تشغّل Mayan EDMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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