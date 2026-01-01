نشر Prowlarr بنقرة واحدة.
مدير فهرسة مركزي لمجموعة arr — قم بتكوين أكثر من 500 مفهرس تورنت ويوزنت مرة واحدة ومزامنتها تلقائيًا مع جميع تطبيقات الوسائط الخاصة بك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Prowlarr؟
Prowlarr هو مركز الفهارس لنظام أتمتة الوسائط arr. بدلاً من تهيئة كل متتبع ومزود Usenet بشكل منفصل في Sonarr و Radarr و Lidarr و Readarr، يمكنك إضافتها مرة واحدة في Prowlarr ويقوم بمزامنة التهيئة مع كل تطبيق متصل تلقائيًا. مع دعم لأكثر من 500 مفهرس، ومراقبة صحية مدمجة، وتكامل Flaresolverr للمواقع المحمية بواسطة Cloudflare، يلغي Prowlarr الصيانة المتكررة التي تأتي مع مكدس الوسائط متعدد التطبيقات.
يضمن تشغيل Prowlarr على خادم افتراضي خاص (VPS) فحوصات صحة الفهارس على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومزامنة فورية عبر جميع تطبيقات الوسائط الخاصة بك، مع سرعات شبكة على مستوى المؤسسات لنتائج بحث سريعة وتخزين دائم يحمي بيانات اعتماد المتتبعات الخاصة بك وتعريفات الفهارس المخصصة.
الميزات الأساسية في Prowlarr
إدارة الفهرسة المركزية
أضف أي متتبع تورنت أو مفهرس يوزنت مرة واحدة في Prowlarr وسيقوم تلقائيًا بدفع التكوين إلى كل تطبيق arr متصل — لا يلزم إعداد مكرر.
دعم أكثر من 500 مفهرس
تعريفات معدة مسبقًا تغطي المئات من أدوات التتبع العامة والخاصة ومقدمي خدمة يوزنت (Usenet)، مع دعم Cardigann YAML لإضافة مصادر مخصصة.
مراقبة الصحة
يختبر Prowlarr الفهارس باستمرار ويشير إلى الإخفاقات بتقارير حالة مفصلة، حتى تتمكن من اكتشاف أدوات التتبع المعطلة قبل أن تتوقف عن تقديم النتائج بصمت.
تكامل Flaresolverr
يتيح الدعم المدمج لـ Flaresolverr لـ Prowlarr تجاوز حماية بوتات Cloudflare على الفهارس التي قد تكون غير قابلة للوصول بخلاف ذلك للأدوات الآلية.
بحث و إحصائيات
إجراء عمليات بحث يدوية عبر جميع المفهرسات في وقت واحد ومراجعة عدد الاستعلامات لكل مفهرس، ومعدلات الالتقاط، وسجل الأداء من لوحة تحكم واحدة.
لماذا تشغّل Prowlarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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