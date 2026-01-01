نشر CyberChef بنقرة واحدة.
أداة GCHQ "السكين السويسري السيبراني" مع أكثر من 300 عملية للترميز والتشفير وتحليل البيانات في المتصفح.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام CyberChef؟
CyberChef هي أداة قوية لمعالجة البيانات تعتمد على الويب، تم تطويرها بواسطة GCHQ، وتقدم أكثر من 300 عملية مدمجة للتشفير والترميز والضغط والتجزئة وتحويل تنسيق البيانات — كل ذلك من خلال واجهة سحب وإفلات بديهية. يتيح لك نظام الوصفات الفريد ربط عمليات متعددة في سير عمل قابل لإعادة الاستخدام والمشاركة، بينما تكتشف ميزة "Magic" تلقائيًا أنواع الترميز لتسريع التحليل.
نظرًا لأن CyberChef يعالج كل شيء من جانب العميل في متصفحك، فإن البيانات الحساسة لا تغادر جهازك أبدًا. تضمن استضافة نسختك الخاصة على خادم افتراضي خاص (VPS) أنها متاحة دائمًا لفريقك، ويمكن الوصول إليها فقط داخل بنيتك التحتية، وخالية من الاعتماد على الإصدارات المستضافة علنًا — وهو أمر بالغ الأهمية لعمليات الأمن وسير عمل الاستجابة للحوادث التي تتعامل مع البيانات السرية.
الميزات الأساسية في CyberChef
أكثر من 300 عملية مدمجة
يغطي Base64، وAES، وتجزئة SHA، والتعبيرات المنتظمة (regex)، وتحليل IP، والضغط، وعشرات من عمليات تحويل البيانات الأخرى دون كتابة أي تعليمات برمجية.
تسلسل الوصفات
ربط عمليات متعددة في وصفات قابلة لإعادة الاستخدام يمكن حفظها ومشاركتها عبر عنوان URL، مما يتيح سير عمل تحويل البيانات المتكرر والموثق.
المعالجة من جانب العميل
جميع العمليات تعمل بالكامل في المتصفح — لا تغادر البيانات جهازك أبدًا، مما يجعلها آمنة لتحقيقات الأمان الحساسة والتحليل السري.
الكشف التلقائي السحري
عملية Magic تحدد تلقائيًا مخططات الترميز غير المعروفة وتقترح العمليات الصحيحة لفك تشفيرها، مما يسرع الفرز والتحليل.
تصحيح الأخطاء بنقاط التوقف
تتبع الوصفات باستخدام نقاط التوقف لفحص حالات البيانات الوسيطة واستكشاف أخطاء مسارات التحويل المعقدة متعددة المراحل وإصلاحها.
لماذا تشغّل CyberChef على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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