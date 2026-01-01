نشر ZeroNote بنقرة واحدة.
تطبيق موحد ومشفر للملاحظات وكلمات المرور والإشارات المرجعية والمصادقة الثنائية (2FA) مع تشفير AES من جانب العميل بدون معرفة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ZeroNote؟
ZeroNote هو تطبيق إنتاجية موحد تستضيفه بنفسك يدمج تدوين الملاحظات، وإدارة كلمات المرور، والإشارات المرجعية، ورموز المصادقة الثنائية في تطبيق واحد مشفر. يستخدم تشفير AES من جانب العميل مع بنية معرفة صفرية — لا يرى الخادم بياناتك غير المشفرة أبدًا، ويمكن لجهازك فقط فك تشفيرها.
استضافة ZeroNote ذاتيًا على VPS يدمج أربع أدوات منفصلة في خدمة واحدة خاصة ومشفرة تتحكم فيها بالكامل. يضمن تخزين SQLite الذي يعمل دون اتصال بالإنترنت أولاً توفر البيانات دائمًا دون الحاجة لاتصال بالإنترنت، وتعمل ميزة الوسم التلقائي الذكي على تنظيم العناصر تلقائيًا، وتوسع المزامنة الاختيارية من نظير إلى نظير (P2P) أو S3 إمكانية الوصول عبر الأجهزة.
الميزات الأساسية في ZeroNote
تشفير المعرفة الصفرية
تشفير AES من جانب العميل يضمن تشفير ملاحظاتك وكلمات مرورك ورموز المصادقة الثنائية (2FA) قبل مغادرتها جهازك.
أداة موحدة
استبدل مدير كلمات المرور المنفصل، وتطبيق الملاحظات، ومدير الإشارات المرجعية، ومصادق التحقق بخطوتين بتطبيق واحد مستضاف ذاتيًا.
تخزين يركز على عدم الاتصال أولاً
يتم تخزين البيانات في SQLite محليًا بحيث تظل خزنتك متاحة حتى بدون اتصال إنترنت نشط.
الوسم التلقائي الذكي
العلامات الذكية تصنف الإدخالات تلقائيًا بناءً على نوع المحتوى والكلمات المفتاحية، مما يحافظ على تنظيم خزنتك دون عناء يدوي.
مزامنة P2P و S3
يمكنك اختياريًا مزامنة خزنتك المشفرة عبر الأجهزة باستخدام المزامنة من نظير إلى نظير أو حاوية التخزين الخاصة بك المتوافقة مع S3.
لماذا تشغّل ZeroNote على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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