ZeroNote هو تطبيق إنتاجية موحد تستضيفه بنفسك يدمج تدوين الملاحظات، وإدارة كلمات المرور، والإشارات المرجعية، ورموز المصادقة الثنائية في تطبيق واحد مشفر. يستخدم تشفير AES من جانب العميل مع بنية معرفة صفرية — لا يرى الخادم بياناتك غير المشفرة أبدًا، ويمكن لجهازك فقط فك تشفيرها.

استضافة ZeroNote ذاتيًا على VPS يدمج أربع أدوات منفصلة في خدمة واحدة خاصة ومشفرة تتحكم فيها بالكامل. يضمن تخزين SQLite الذي يعمل دون اتصال بالإنترنت أولاً توفر البيانات دائمًا دون الحاجة لاتصال بالإنترنت، وتعمل ميزة الوسم التلقائي الذكي على تنظيم العناصر تلقائيًا، وتوسع المزامنة الاختيارية من نظير إلى نظير (P2P) أو S3 إمكانية الوصول عبر الأجهزة.