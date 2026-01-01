انشر DumbDo بنقرة واحدة.
قائمة مهام بسيطة ومستضافة ذاتيًا مع تخزين يعتمد على الملفات، ووضع مظلم، ودعم لتطبيقات الويب التقدمية (PWA)، وحماية اختيارية برقم سري (PIN) — لا حاجة لقاعدة بيانات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DumbDo؟
DumbDo هو تطبيق قائمة مهام بسيط للغاية من DumbWare.io، مبني على فلسفة أن معظم احتياجات تتبع المهام لا تتطلب قاعدة بيانات، أو نظام حسابات، أو اشتراكًا سحابيًا. يتم تخزين المهام في ملف JSON واحد، مما يجعل النسخ الاحتياطية مجرد نسخ ملف واحد والترحيل أمرًا سهلاً.
تستجيب الواجهة بسلاسة على أي حجم شاشة وتتحول تلقائيًا بين الوضع الداكن والفاتح. حماية اختيارية برقم تعريف شخصي (PIN) (4-10 أرقام) تؤمن الوصول على الخوادم المشتركة. دعم تطبيقات الويب التقدمية (PWA) يعني أنه يمكنك تثبيت DumbDo على هاتف أو سطح مكتب واستخدامه دون اتصال بالإنترنت. الاستضافة الذاتية على VPS تحافظ على بيانات مهامك خاصة، ومتاحة من كل جهاز، وخالية من تغييرات خدمات الطرف الثالث.
الميزات الأساسية في DumbDo
لا حاجة لقاعدة بيانات
تخزن جميع المهام في ملف JSON واحد — لا يوجد ما يتطلب توفيره أو ترحيله أو صيانته بخلاف الحاوية نفسها.
الوضع الداكن والفاتح
يتبع تلقائيًا تفضيل نظام الألوان الخاص بالنظام لعرض مريح في أي بيئة أو وقت من اليوم.
تطبيق ويب تقدمي
قم بتثبيت DumbDo على أي جهاز للوصول من الشاشة الرئيسية والاستخدام دون اتصال بالإنترنت دون الحاجة لزيارة المتصفح في كل مرة.
حماية PIN اختيارية
عيّن رقم تعريف شخصي (PIN) مكونًا من 4 إلى 10 أرقام لتقييد الوصول على الخوادم المشتركة مع الحفاظ على سرعة الوصول إلى الواجهة للمستخدمين المصرح لهم.
عنوان الموقع القابل للتخصيص
أعد تسمية مثيل التطبيق ليناسب علامتك التجارية الشخصية أو للتمييز بين عمليات النشر المتعددة على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS).
لماذا تشغّل DumbDo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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