نشر Big-AGI بتثبيت بنقرة واحدة.
مساحة عمل احترافية للذكاء الاصطناعي متعددة النماذج تدعم أكثر من 500 نموذج عبر أكثر من 20 مزودًا مع مقارنة نماذج متوازية مدمجة.
اختر خطة VPS لـ Big-AGI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Big-AGI؟
Big-AGI هي مساحة عمل ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر مصممة للمحترفين الذين يحتاجون إلى تحكم جاد في تفاعلاتهم مع الذكاء الاصطناعي. قم بتوصيل مفاتيح API الخاصة بك لـ OpenAI، وAnthropic، وGoogle Gemini، وGroq، وMistral، و15+ مزودًا آخر للوصول إلى أكثر من 500 نموذج من واجهة واحدة — بدون أي رسوم إضافية للوسيط أو رسوم اشتراك للمنصة تتجاوز ما تدفعه لمزوديك مباشرة.
ميزة Beam المميزة تشغل نفس المطالبة عبر نماذج متعددة في وقت واحد وتدمج بذكاء أفضل الإجابات، مما يقلل بشكل كبير من الهلوسات في المهام عالية المخاطر. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على خصوصية كل محادثة ومفتاح API بشكل كامل، مع مصادقة HTTP الأساسية الاختيارية لتأمين وصول الفريق.
الميزات الأساسية في Big-AGI
شعاع متعدد النماذج
قم بتشغيل أي موجه عبر نماذج ذكاء اصطناعي متعددة بالتوازي وادمج أفضل الاستجابات — مما يقلل من الهلوسات في المهام المعقدة أو عالية المخاطر.
أكثر من 500 نموذج
قم بتوصيل OpenAI وAnthropic وGemini وGroq وMistral وOpenRouter وأكثر من 15 مزودًا آخر عبر واجهة واحدة باستخدام مفاتيح API الخاصة بك.
الخصوصية المحلية أولاً
تُخزّن المحادثات والإعدادات في المتصفح، وليس على الخادم — بياناتك لا تغادر بنيتك التحتية الخاصة أبدًا.
بحث الويب & الاستشهادات
ابحث في الويب ضمن أي محادثة واحصل على إجابات مع استشهادات المصدر، مدعومًا ببحث Google المخصص أو موفري خدمة آخرين مهيئين.
التحكم في الوصول
احمِ مثيلك المستضاف ذاتيًا باستخدام مصادقة HTTP الأساسية (HTTP Basic Auth) حتى يتمكن المستخدمون المصرح لهم فقط من الوصول إلى مفاتيح API وسجل المحادثات.
لماذا تشغّل Big-AGI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.