خصم يصل إلى 68% على Euro-Office DocumentServer

انشر Euro-Office DocumentServer بتثبيت بنقرة واحدة.

حزمة مكتبية أوروبية سيادية ومستضافة ذاتيًا للتحرير التعاوني عبر المتصفح للمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
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انشر Euro-Office DocumentServer بتثبيت بنقرة واحدة.

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اختر خطة
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نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Euro-Office DocumentServer؟

Euro-Office DocumentServer هو حزمة مكتبية مفتوحة المصدر عبر الإنترنت توفّر تحريرًا تعاونيًا عبر المتصفح لملفات DOCX وXLSX وPPTX وODT وODS وODP وPDF على بنيتك التحتية الخاصة. وهو مبني على قاعدة كود ONLYOFFICE DocumentServer المرخّصة بموجب AGPL، وأُعيدت تسميته بما يخدم السيادة الرقمية الأوروبية، كما يعمل كواجهة خلفية جاهزة للتحرير التعاوني لمنصات مثل Nextcloud وownCloud.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Euro-Office DocumentServer

سيادي في تصميمه

تفرع أوروبي مرخّص بموجب AGPL ويركّز على السيادة الرقمية، بحيث يبقى كل مستند، وسجل، وصف في قاعدة البيانات داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها.

التحرير التعاوني الفوري

يمكن لعدة مستخدمين تحرير المستند نفسه، أو جدول البيانات نفسه، أو العرض التقديمي نفسه في الوقت نفسه، مع مؤشرات مباشرة، وتعليقات، وتتبع للتغييرات.

توافق مع Microsoft Office

يفتح ملفات DOCX وXLSX وPPTX ويحفظها مع الحفاظ على التنسيق بدقة عالية، مع دعم أصلي أيضًا لملفات ODT وODS وODP.

أمان JWT لواجهة API

تحمي آلية التحقق عبر JSON Web Token كل استدعاء لواجهة API، بحيث لا تتمكن من الاتصال بخادم التحرير إلا عمليات التكامل والعملاء المصرّح لهم.

تكامل مع Nextcloud

واجهة خلفية جاهزة للتحرير التعاوني مع Nextcloud وownCloud والمنصات الأخرى التي تدعم بالفعل موصلات ONLYOFFICE.

تحرير PDF والنماذج

حرّر ملفات PDF وأنشئ نماذج PDF قابلة للتعبئة مباشرة داخل المتصفح، من دون الحاجة إلى برامج إضافية أو إضافات.

لماذا تشغّل Euro-Office DocumentServer على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

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أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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