انشر Euro-Office DocumentServer بتثبيت بنقرة واحدة.
حزمة مكتبية أوروبية سيادية ومستضافة ذاتيًا للتحرير التعاوني عبر المتصفح للمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Euro-Office DocumentServer؟
Euro-Office DocumentServer هو حزمة مكتبية مفتوحة المصدر عبر الإنترنت توفّر تحريرًا تعاونيًا عبر المتصفح لملفات DOCX وXLSX وPPTX وODT وODS وODP وPDF على بنيتك التحتية الخاصة. وهو مبني على قاعدة كود ONLYOFFICE DocumentServer المرخّصة بموجب AGPL، وأُعيدت تسميته بما يخدم السيادة الرقمية الأوروبية، كما يعمل كواجهة خلفية جاهزة للتحرير التعاوني لمنصات مثل Nextcloud وownCloud.
الميزات الأساسية في Euro-Office DocumentServer
سيادي في تصميمه
تفرع أوروبي مرخّص بموجب AGPL ويركّز على السيادة الرقمية، بحيث يبقى كل مستند، وسجل، وصف في قاعدة البيانات داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها.
التحرير التعاوني الفوري
يمكن لعدة مستخدمين تحرير المستند نفسه، أو جدول البيانات نفسه، أو العرض التقديمي نفسه في الوقت نفسه، مع مؤشرات مباشرة، وتعليقات، وتتبع للتغييرات.
توافق مع Microsoft Office
يفتح ملفات DOCX وXLSX وPPTX ويحفظها مع الحفاظ على التنسيق بدقة عالية، مع دعم أصلي أيضًا لملفات ODT وODS وODP.
أمان JWT لواجهة API
تحمي آلية التحقق عبر JSON Web Token كل استدعاء لواجهة API، بحيث لا تتمكن من الاتصال بخادم التحرير إلا عمليات التكامل والعملاء المصرّح لهم.
تكامل مع Nextcloud
واجهة خلفية جاهزة للتحرير التعاوني مع Nextcloud وownCloud والمنصات الأخرى التي تدعم بالفعل موصلات ONLYOFFICE.
تحرير PDF والنماذج
حرّر ملفات PDF وأنشئ نماذج PDF قابلة للتعبئة مباشرة داخل المتصفح، من دون الحاجة إلى برامج إضافية أو إضافات.
لماذا تشغّل Euro-Office DocumentServer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
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