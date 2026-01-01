نشر Open WebUI بنقرة واحدة.
واجهة دردشة بالذكاء الاصطناعي مستضافة ذاتيًا مع RAG، ودعم نماذج متعددة، وخصوصية تامة — لا تغادر أي بيانات خادمك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Open WebUI؟
Open WebUI هي واجهة ويب شاملة ومستضافة ذاتيًا لنماذج اللغة الكبيرة التي تعمل مع Ollama وOpenAI وأي واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI. مع أكثر من 140,000 نجمة على GitHub، أصبحت البديل الرائد مفتوح المصدر لخدمات الدردشة بالذكاء الاصطناعي السحابية، مقدمة تجربة حديثة شبيهة بـ ChatGPT مع خصوصية وتحكم الاستضافة الذاتية.
تتيح لك ميزة التوليد المعزز بالاسترجاع المدمجة إنشاء قواعد معرفية من مستنداتك الخاصة حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من الإجابة على الأسئلة بسياق من بياناتك. المكالمات الصوتية، وتوليد الصور، وتكامل البحث عبر الويب، واستدعاء وظائف بايثون تكمل مجموعة الميزات التي تغطي الباحثين الأفراد، وفرق التطوير، والمؤسسات المهتمة بالخصوصية على حد سواء.
الميزات الأساسية في Open WebUI
دعم LLM المتعدد
اتصل بـ Ollama أو OpenAI أو أي واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI وقم بالتبديل بين النماذج في نفس المحادثة.
وثيقة RAG
حمّل المستندات لإنشاء قاعدة معرفة ودع الذكاء الاصطناعي يجيب على الأسئلة بسياق مستمد مباشرة من ملفاتك.
تكامل البحث على الويب
اسحب معلومات في الوقت الفعلي من أكثر من 15 مزود بحث مباشرةً إلى محادثات الذكاء الاصطناعي دون مغادرة الواجهة.
توليد الصوت والصورة
مدمجة: تحويل الكلام إلى نص، وتحويل النص إلى كلام، وتوليد الصور عبر DALL-E و ComfyUI و AUTOMATIC1111.
مصادقة المؤسسة
دعم LDAP وSCIM 2.0 وOAuth بالإضافة إلى التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار لعمليات نشر الفرق والمؤسسات.
لماذا تشغّل Open WebUI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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