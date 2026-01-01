Open WebUI هي واجهة ويب شاملة ومستضافة ذاتيًا لنماذج اللغة الكبيرة التي تعمل مع Ollama وOpenAI وأي واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI. مع أكثر من 140,000 نجمة على GitHub، أصبحت البديل الرائد مفتوح المصدر لخدمات الدردشة بالذكاء الاصطناعي السحابية، مقدمة تجربة حديثة شبيهة بـ ChatGPT مع خصوصية وتحكم الاستضافة الذاتية.

تتيح لك ميزة التوليد المعزز بالاسترجاع المدمجة إنشاء قواعد معرفية من مستنداتك الخاصة حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من الإجابة على الأسئلة بسياق من بياناتك. المكالمات الصوتية، وتوليد الصور، وتكامل البحث عبر الويب، واستدعاء وظائف بايثون تكمل مجموعة الميزات التي تغطي الباحثين الأفراد، وفرق التطوير، والمؤسسات المهتمة بالخصوصية على حد سواء.