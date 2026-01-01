نشر ILLA Builder بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء الأدوات الداخلية ولوحات المعلومات ولوحات الإدارة بصريًا.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ILLA Builder؟
ILLA Builder عبارة عن منصة تطوير مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء أدوات داخلية ولوحات معلومات ولوحات تحكم إدارية دون الحاجة إلى هندسة واجهة أمامية مكثفة. مكتبة مكونات بالسحب والإفلات، بالإضافة إلى دعم لأكثر من 40 عملية تكامل — بما في ذلك PostgreSQL وMySQL وREST APIs وGraphQL — تعني أن المطورين يمكنهم ربط مصادر بيانات حقيقية ونشر تطبيقات عاملة في غضون ساعات بدلاً من أسابيع.
استضافة ILLA Builder ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات العمل داخل البنية التحتية الخاصة بك، مما يزيل المخاوف بشأن سياسات مشاركة البيانات الخاصة بـ SaaS أو التسعير لكل مقعد. صورة Docker الشاملة تجمع كل ما يلزم لتشغيل المنصة، مع وحدات تخزين دائمة تضمن الحفاظ على مشاريعك ومواردك المتصلة عبر عمليات إعادة التشغيل والتحديثات.
الميزات الأساسية في ILLA Builder
منشئ بالسحب والإفلات
تجميع واجهات المستخدم من مكتبة غنية بالمكونات — جداول، نماذج، رسوم بيانية، والمزيد — عن طريق سحبها إلى لوحة الرسم، دون كتابة تعليمات برمجية للتخطيط.
أكثر من 40 تكامل بيانات
اتصل مباشرة بـ PostgreSQL و MySQL و MongoDB و Redis و REST APIs و GraphQL وخدمات شائعة أخرى لتشغيل تطبيقاتك ببيانات حية.
جافاسكريبت في كل مكان
اكتب منطقًا مخصصًا مباشرةً باستخدام JavaScript لتحويل البيانات وتشغيل الإجراءات وإضافة سلوك شرطي يتجاوز ما تسمح به أدوات عدم البرمجة عادةً.
تعاون في الوقت الفعلي
يمكن لأعضاء فريق متعددين تعديل نفس التطبيق في وقت واحد، مما يجعله عمليًا لفرق الهندسة والعمليات للبناء والتكرار معًا.
التحكم في البيانات المستضافة ذاتيًا
التشغيل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع مصادر البيانات المتصلة ومنطق التطبيق ضمن بنيتك التحتية، مما يدعم الامتثال ومتطلبات توطين البيانات.
لماذا تشغّل ILLA Builder على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.