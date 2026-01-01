نشر Papermerge بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة مستندات مفتوح المصدر مع التعرف الضوئي التلقائي على الحروف (OCR)، وبحث بالنص الكامل، وتنظيم قائم على العلامات لجميع مستنداتك الورقية الممسوحة ضوئيًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Papermerge؟
Papermerge هو نظام إدارة مستندات مفتوح المصدر مصمم لتحويل المستندات الورقية المادية إلى أرشيف رقمي منظم وقابل للبحث. قم بتحميل ملفات PDF أو الصور الممسوحة ضوئيًا، ويقوم Papermerge تلقائيًا باستخراج النص عبر تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، مما يجعل كل فاتورة وعقد وإيصال قابلاً للبحث فورًا حسب المحتوى. تمنحك ميزات التنظيم القائم على العلامات، والتسلسلات الهرمية للمجلدات، وحقول البيانات الوصفية المخصصة تحكمًا دقيقًا في كيفية تنظيم المستندات واسترجاعها. الدعم متعدد المستخدمين مع الأذونات المستندة إلى الأدوار يجعله مناسبًا للشركات الصغيرة والممارسات المهنية على حد سواء.
استضافة Papermerge ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن السجلات المالية الحساسة والمستندات القانونية والملفات الشخصية لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. تتجنب رسوم التخزين السحابي الشهرية بينما تحصل على سعة مستندات غير محدودة، والقدرة على فرض سياسات استبقاء مخصصة، والمرونة في التكامل مع سير العمل الحالي من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST الخاصة بـ Papermerge.
الميزات الأساسية في Papermerge
استخراج OCR أوتوماتيكي
يستخرج Papermerge نصًا قابلاً للبحث من ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا تلقائيًا عند الرفع، محولًا كومة من الأوراق الممسوحة ضوئيًا إلى قاعدة بيانات قابلة للاستعلام.
البحث في النص الكامل
ابحث عبر المحتوى الكامل والبيانات الوصفية لكل مستند في أرشيفك، مع فلاتر حسب التاريخ والعلامات والحقول المخصصة لاسترجاع دقيق.
تنظيم الوسوم والمجلدات
اجمع تسلسلات هرمية للمجلدات مع علامات مرنة وحقول بيانات وصفية مخصصة لبناء هيكل تنظيمي يتناسب مع كيفية عمل عملك فعليًا.
أذونات المستخدمين المتعددين
تتيح ميزة التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار للفرق مشاركة أرشيف مستندات واحد مع إبقاء الملفات الحساسة مرئية فقط للمستخدمين المصرح لهم.
عمليات صفحات PDF
دمج صفحات PDF وتقسيمها وإعادة ترتيبها مباشرة داخل Papermerge، مما يلغي الحاجة إلى محرر PDF منفصل عند تنظيف المستندات الممسوحة ضوئيًا.
لماذا تشغّل Papermerge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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