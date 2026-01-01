Eclipse Hawkbit هو إطار عمل خلفي مستقل عن النطاق لنشر تحديثات البرامج إلى الأجهزة الطرفية المقيدة والبوابات ووحدات التحكم المتصلة بشبكات تعتمد على بروتوكول الإنترنت (IP). مبني على Java و Spring، ويوفر البنية التحتية من جانب الخادم التي يحتاجها مشغلو الأساطيل لجدولة واستهداف ومراقبة التحديثات عبر الأثير على نطاق صناعي.

تتيح لك استضافة Hawkbit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمخزونات الأجهزة وثنائيات القطع الأثرية وقياسات النشر عن بعد تحت سيطرتك، دون أي رسوم لكل جهاز أو قيود على المورد. يكشف عن واجهة برمجة تطبيقات تكامل الجهاز المباشر (Direct Device Integration API) للأجهزة وواجهة برمجة تطبيقات للإدارة (Management API) لتنسيق الحملات من أدواتك الخاصة.