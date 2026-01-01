نشر Eclipse Hawkbit بنقرة واحدة
إدارة تحديثات إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر لنشر البرامج الثابتة والبرامج إلى أساطيل الأجهزة الطرفية المتصلة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Eclipse Hawkbit؟
Eclipse Hawkbit هو إطار عمل خلفي مستقل عن النطاق لنشر تحديثات البرامج إلى الأجهزة الطرفية المقيدة والبوابات ووحدات التحكم المتصلة بشبكات تعتمد على بروتوكول الإنترنت (IP). مبني على Java و Spring، ويوفر البنية التحتية من جانب الخادم التي يحتاجها مشغلو الأساطيل لجدولة واستهداف ومراقبة التحديثات عبر الأثير على نطاق صناعي.
تتيح لك استضافة Hawkbit ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمخزونات الأجهزة وثنائيات القطع الأثرية وقياسات النشر عن بعد تحت سيطرتك، دون أي رسوم لكل جهاز أو قيود على المورد. يكشف عن واجهة برمجة تطبيقات تكامل الجهاز المباشر (Direct Device Integration API) للأجهزة وواجهة برمجة تطبيقات للإدارة (Management API) لتنسيق الحملات من أدواتك الخاصة.
الميزات الأساسية في Eclipse Hawkbit
عمليات طرح مستهدفة
تحديد مجموعات النشر حسب سمات الجهاز وتحديثات التقدم في موجات محكومة مع عتبات النجاح ومحفزات التراجع التلقائي.
مستودع القطع الأثرية
تحميل، وإصدار، وخدمة صور البرامج الثابتة، وحزم نظام التشغيل، وحزم التطبيقات من متجر مدمج للمكونات مع التحقق من المجموع الاختباري.
API الجهاز المباشر
تستعلم الأجهزة واجهة DDI REST لجلب التحديثات المخصصة، والإبلاغ عن التقدم، والإقرار بنتائج التثبيت دون الحاجة إلى كود نقل مخصص.
جاهز لتعدد المستأجرين
عزل أساطيل الأجهزة والمستخدمين ومستودعات البرامج لكل مستأجر — مفيد لإدارة عمليات نشر العملاء أو فصل خطوط الإنتاج.
إدارة REST API
إدارة عمليات النشر، والأهداف، ومجموعات التوزيع، ووحدات البرمجيات برمجيًا للتكامل مع مسارات CI/CD وأدوات التشغيل الحالية.
RabbitMQ ناقل الأحداث
بث تغييرات حالة الجهاز وأحداث الطرح إلى RabbitMQ حتى تتمكن الأنظمة النهائية من التفاعل في الوقت الفعلي دون استقصاء قاعدة البيانات.
لماذا تشغّل Eclipse Hawkbit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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