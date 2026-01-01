Ubooquity هو خادم منزلي مجاني ومتعدد المنصات للكتب الإلكترونية والقصص المصورة والمجلات وملفات PDF. يقوم بمسح مجلدات مكتبتك، ويولد صورًا مصغرة وبيانات وصفية قابلة للتصفح، ويقدم كل شيء من خلال قارئ ويب نظيف يتعامل مع EPUB وCBZ وCBR وPDF والمزيد — بالإضافة إلى موجز OPDS لتطبيقات القراءة المحمولة التي تفضل واجهة المستخدم الخاصة بها.

استضافة Ubooquity ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية مكتبة القراءة الخاصة بك وتوفرها دائمًا، مع دعم متعدد المستخدمين، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وقارئ قصص مصورة مدمج يعتمد على المتصفح ومُحسّن لتقليب الصفحات بملء الشاشة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف.