نشر Ubooquity بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم منزلي مستضاف ذاتيًا للكتب الإلكترونية والقصص المصورة مع قارئ ويب نظيف وتغذية OPDS لتطبيقات الجوال.
اختر خطة VPS لـ Ubooquity
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Ubooquity؟
Ubooquity هو خادم منزلي مجاني ومتعدد المنصات للكتب الإلكترونية والقصص المصورة والمجلات وملفات PDF. يقوم بمسح مجلدات مكتبتك، ويولد صورًا مصغرة وبيانات وصفية قابلة للتصفح، ويقدم كل شيء من خلال قارئ ويب نظيف يتعامل مع EPUB وCBZ وCBR وPDF والمزيد — بالإضافة إلى موجز OPDS لتطبيقات القراءة المحمولة التي تفضل واجهة المستخدم الخاصة بها.
استضافة Ubooquity ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية مكتبة القراءة الخاصة بك وتوفرها دائمًا، مع دعم متعدد المستخدمين، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وقارئ قصص مصورة مدمج يعتمد على المتصفح ومُحسّن لتقليب الصفحات بملء الشاشة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف.
الميزات الأساسية في Ubooquity
الكتب الإلكترونية والقصص المصورة وملفات PDF
مكتبة واحدة تجمع الكتب الإلكترونية (EPUB)، والقصص المصورة (CBZ, CBR)، ومستندات PDF، كل منها مزود بقارئات وعارضات مناسبة لتنسيقها.
قارئ قصص مصورة داخل المتصفح
قارئ قصص مصورة بملء الشاشة بتقليب الصفحات مع وضع الصفحات المزدوجة والتكبير والإشارات المرجعية — مصمم خصيصًا للقصص المصورة والمانجا.
خلاصة OPDS لتطبيقات الهاتف المحمول
نقطة نهاية OPDS المتوافقة مع المعايير تتكامل مع تطبيقات القراءة على iOS و Android مثل Chunky و Marvin و Aldiko وغيرها.
التحكم في الوصول متعدد المستخدمين
تتيح الحسابات الخاصة بكل مستخدم مع الأذونات المستندة إلى الأدوار للعائلات مشاركة مكتبة مع الحفاظ على قوائم القراءة والتقدم والوصول محددة لكل عضو.
مسح أوتوماتيكي للمكتبة
يكتشف الماسح الضوئي في الخلفية الملفات الجديدة عند إضافتها إلى وحدة تخزين المكتبة، ويقوم بتحديث البيانات الوصفية والصور المصغرة دون تدخل يدوي.
لماذا تشغّل Ubooquity على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.