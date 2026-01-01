نشر Cloudreve بنقرة واحدة.
منصة تخزين سحابي مستضافة ذاتيًا مع مشاركة الملفات، ومعاينة عبر الإنترنت، ودعم متعدد المستخدمين تحت سيطرتك الكاملة.
اختر خطة VPS لـ Cloudreve
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Cloudreve؟
Cloudreve هو نظام أساسي للتخزين السحابي مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا مع أكثر من 27,000 نجمة على GitHub، مصمم لمنح الأفراد والفرق محرك أقراص سحابي خاص يتحكمون فيه بالكامل. يوفر تجربة مصقولة على غرار Google Drive — تحميل بالجر والإفلات، روابط قابلة للمشاركة، معاينة وسائط عبر الإنترنت، وتكامل WebDAV لسطح المكتب — مع تخزين كل ملف على البنية التحتية التي تمتلكها.
على عكس خدمات التخزين السحابي التجارية، لا يفرض Cloudreve أي رسوم لكل مستخدم، ولا مسح للملفات، ولا قيود على التخزين تتجاوز سعة قرص VPS الخاص بك. يدعم العديد من الواجهات الخلفية للتخزين بما في ذلك القرص المحلي، وخدمات متوافقة مع S3، وOneDrive، وGoogle Drive، مما يتيح لك توحيد التخزين المتباين تحت نقطة وصول واحدة. يقوم هذا النشر بإقران Cloudreve مع PostgreSQL وRedis لتخزين موثوق للبيانات الوصفية وتصفح سريع للملفات.
الميزات الأساسية في Cloudreve
خلفيات تخزين متعددة
قم بتوصيل القرص المحلي، وحاويات متوافقة مع S3، وOneDrive، أو Google Drive، وقم بإدارة جميع مساحات التخزين من واجهة موحدة واحدة.
مشاركة ملفات آمنة
أنشئ روابط مشاركة مع حماية اختيارية بكلمة مرور، وتواريخ انتهاء الصلاحية، وحدود التنزيل للتحكم في من يصل إلى ماذا.
معاينة ميديا عبر الإنترنت
معاينة الصور ومقاطع الفيديو والصوت والمستندات وملفات التعليمات البرمجية مباشرة في المتصفح دون تنزيل.
وصول WebDAV لسطح المكتب
اربط Cloudreve كقرص شبكة على أنظمة Windows أو macOS أو Linux لتكامل نظام الملفات الأصلي بدون برامج إضافية.
متعدد المستخدمين بحصص
أنشئ حسابات مستخدمين مع حصص تخزين فردية ومستويات صلاحيات للعائلات أو الفرق أو العملاء.
لماذا تشغّل Cloudreve على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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