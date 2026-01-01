Cloudreve هو نظام أساسي للتخزين السحابي مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا مع أكثر من 27,000 نجمة على GitHub، مصمم لمنح الأفراد والفرق محرك أقراص سحابي خاص يتحكمون فيه بالكامل. يوفر تجربة مصقولة على غرار Google Drive — تحميل بالجر والإفلات، روابط قابلة للمشاركة، معاينة وسائط عبر الإنترنت، وتكامل WebDAV لسطح المكتب — مع تخزين كل ملف على البنية التحتية التي تمتلكها.

على عكس خدمات التخزين السحابي التجارية، لا يفرض Cloudreve أي رسوم لكل مستخدم، ولا مسح للملفات، ولا قيود على التخزين تتجاوز سعة قرص VPS الخاص بك. يدعم العديد من الواجهات الخلفية للتخزين بما في ذلك القرص المحلي، وخدمات متوافقة مع S3، وOneDrive، وGoogle Drive، مما يتيح لك توحيد التخزين المتباين تحت نقطة وصول واحدة. يقوم هذا النشر بإقران Cloudreve مع PostgreSQL وRedis لتخزين موثوق للبيانات الوصفية وتصفح سريع للملفات.