لوميو هي منصة مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لاتخاذ القرارات التعاونية. يمكن للمجموعات إجراء مناقشات منظمة، وإنشاء مقترحات، وإجراء استطلاعات رأي، وتسجيل النتائج — كل ذلك في مكان واحد. على عكس أدوات الدردشة العامة، يحافظ لوميو على تركيز المحادثات نحو اتخاذ قرارات واضحة، مما يجعله مثاليًا للتعاونيات، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات المجتمعية، والفرق الموزعة.

استضافة لوميو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الأعضاء تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون الاعتماد على خدمة طرف ثالث. يتضمن هذا النشر تطبيق الويب الكامل Rails، وعامل الخلفية Sidekiq، وقاعدة بيانات PostgreSQL، وقائمة انتظار Redis، وخادم Hocuspocus لتحرير المستندات التعاوني في الوقت الفعلي.