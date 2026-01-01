نشر Loomio بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لاتخاذ القرارات بشكل تعاوني للمجموعات لمناقشة المقترحات وإجراء استطلاعات الرأي واتخاذ القرارات معًا.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Loomio؟
لوميو هي منصة مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لاتخاذ القرارات التعاونية. يمكن للمجموعات إجراء مناقشات منظمة، وإنشاء مقترحات، وإجراء استطلاعات رأي، وتسجيل النتائج — كل ذلك في مكان واحد. على عكس أدوات الدردشة العامة، يحافظ لوميو على تركيز المحادثات نحو اتخاذ قرارات واضحة، مما يجعله مثاليًا للتعاونيات، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات المجتمعية، والفرق الموزعة.
استضافة لوميو ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الأعضاء تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل مستخدم وبدون الاعتماد على خدمة طرف ثالث. يتضمن هذا النشر تطبيق الويب الكامل Rails، وعامل الخلفية Sidekiq، وقاعدة بيانات PostgreSQL، وقائمة انتظار Redis، وخادم Hocuspocus لتحرير المستندات التعاوني في الوقت الفعلي.
الميزات الأساسية في Loomio
مقترحات منظمة
إنشاء مقترحات محددة بوقت تتضمن خيارات الموافقة، عدم الموافقة، الامتناع، والحظر، حتى تتمكن المجموعات من اتخاذ قرارات مسؤولة مع سجل تدقيق واضح.
استطلاعات مرنة
أجرِ تصويتات الاختيار الترتيبي، وتصويتات النقاط، واستطلاعات التقييم، واستطلاعات أوقات الاجتماعات لجمع مدخلات جماعية دقيقة تتجاوز أسئلة نعم/لا البسيطة.
مناقشات متسلسلة
حافظ على تنظيم المحادثات باستخدام التعليقات المتسلسلة والتفاعلات السياقية، حتى لا يضيع السياق المهم أبدًا في قناة دردشة مزدحمة.
تعاون في الوقت الفعلي
حرر نص المقترحات وسلاسل المناقشة بشكل تعاوني في الوقت الفعلي باستخدام خادم Hocuspocus المدمج، دون الحاجة إلى محرر تابع لجهة خارجية.
مجموعات فرعية وأذونات
نظم الأعضاء في مجموعات فرعية ذات إعدادات خصوصية وأدوار مستقلة، مما يدعم الهياكل التنظيمية المعقدة ضمن تثبيت واحد.
لماذا تشغّل Loomio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.