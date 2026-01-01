نشر Tinode بنقرة واحدة.
منصة مراسلة فورية مفتوحة المصدر مع عملاء للهاتف المحمول والويب، ودردشة في الوقت الفعلي، ودعم التشفير الشامل.
اختر خطة VPS لـ Tinode
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Tinode؟
Tinode هو نظام أساسي للمراسلة الفورية مفتوح المصدر بالكامل يقدم حزمة متكاملة — خادم خلفي Go، وعملاء رسميون للويب وiOS وأندرويد وسطح المكتب، وواجهة برمجة تطبيقات gRPC للتكاملات المخصصة. يدعم المراسلة الفردية والجماعية، ومؤشرات الكتابة، وإيصالات القراءة، ومرفقات الملفات، والتشفير الاختياري من طرف إلى طرف، مما يجلب مجموعة ميزات منصات المراسلة التجارية إلى البنية التحتية التي تمتلكها.
استضافة Tinode ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن محادثاتك وبيانات المستخدمين ونقل الملفات لا تصل أبدًا إلى خدمة مراسلة تابعة لجهة خارجية. استخدم عميل الويب المدمج مباشرة بعد النشر أو اربط تطبيقاتك المحمولة وتطبيقات الويب الخاصة بك عبر واجهة برمجة تطبيقات gRPC أو REST.
الميزات الأساسية في Tinode
مراسلة في الوقت الفعلي
يقدم رسائل فورية مع مؤشرات الكتابة وإيصالات القراءة وتفاعلات الرسائل عبر عملاء الويب و iOS و Android وسطح المكتب في وقت واحد.
محادثات جماعية وقنوات
أنشئ محادثات جماعية مع عضوية قابلة للتكوين، وأدوار، وصلاحيات للفرق والمجتمعات من أي حجم.
التشفير الشامل
التشفير الاختياري من طرف إلى طرف يحافظ على خصوصية محتوى الرسائل — غير قابل للقراءة من قبل الخادم أو أي وسيط، حتى الخاص بك.
مشاركة الملفات والوسائط
شارك الصور والملفات والمرفقات مباشرة في المحادثات، مخزنة على نظام الملفات الخاص بك أو في حاوية متوافقة مع S3.
مكالمات الفيديو والصوت
يتيح دعم WebRTC المدمج مكالمات الفيديو والصوت مباشرةً ضمن واجهة الدردشة دون الحاجة للتبديل إلى تطبيق منفصل.
gRPC و REST API
تتيح لك واجهات برمجة تطبيقات gRPC و REST الكاملة تضمين مراسلة Tinode في تطبيقات مخصصة أو دمجها مع سير عمل الأعمال الحالي.
لماذا تشغّل Tinode على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.