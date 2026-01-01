Tinode هو نظام أساسي للمراسلة الفورية مفتوح المصدر بالكامل يقدم حزمة متكاملة — خادم خلفي Go، وعملاء رسميون للويب وiOS وأندرويد وسطح المكتب، وواجهة برمجة تطبيقات gRPC للتكاملات المخصصة. يدعم المراسلة الفردية والجماعية، ومؤشرات الكتابة، وإيصالات القراءة، ومرفقات الملفات، والتشفير الاختياري من طرف إلى طرف، مما يجلب مجموعة ميزات منصات المراسلة التجارية إلى البنية التحتية التي تمتلكها.

استضافة Tinode ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن محادثاتك وبيانات المستخدمين ونقل الملفات لا تصل أبدًا إلى خدمة مراسلة تابعة لجهة خارجية. استخدم عميل الويب المدمج مباشرة بعد النشر أو اربط تطبيقاتك المحمولة وتطبيقات الويب الخاصة بك عبر واجهة برمجة تطبيقات gRPC أو REST.