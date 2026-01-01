نشر Dkron بنقرة واحدة.
مجدول مهام موزع ومتسامح مع الأخطاء، مزود بواجهة مستخدم ويب وتجميع مدمج لأعباء عمل كرون عالية الموثوقية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Dkron؟
Dkron هو نظام جدولة مهام موزع مفتوح المصدر مكتوب بلغة Go يحل محل cron التقليدي ببديل مقاوم للأعطال ومدرك للمجموعات. على عكس cron أحادي المضيف، يستخدم Dkron بروتوكول إجماع Raft وطبقة عضوية قائمة على الثرثرة بحيث تستمر المهام في العمل حتى عند فشل العقد الفردية، مما يلغي نقطة الفشل الواحدة التي تعاني منها جداول cron الكلاسيكية.
استضافة Dkron ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي الجداول الزمنية وسجل التنفيذ وحمولات المهام تحت سيطرتك مع توفير واجهة مستخدم ويب مدمجة، وواجهة برمجة تطبيقات REST، ومنفذات HTTP/shell لتشغيل السكربتات، وwebhooks، والأوامر الخارجية. يزيل محرك التخزين المرفق الحاجة إلى أي قاعدة بيانات خارجية، مما يجعل النشر عبارة عن حاوية واحدة مع وحدة تخزين بيانات دائمة لحالة Raft وسجل المهام.
الميزات الأساسية في Dkron
الجدولة المتسامحة مع الأخطاء
يحافظ إجماع Raft على تشغيل مهام cron الخاصة بك خلال حالات فشل العقد، وإعادة التشغيل، ومشاكل الشبكة دون تدخل يدوي.
واجهة مستخدم ويب مدمجة
إدارة المهام، وفحص سجل التنفيذ، وتشغيل المهام من واجهة متصفح نظيفة دون كتابة ملفات crontab يدويًا.
REST API و webhooks
أنشئ الوظائف وحدثها وشغلها برمجيًا من مسارات CI، أو البرامج النصية، أو الأنظمة الخارجية عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP ذات إصدارات.
مُنفّذات قابلة للتوصيل
قم بتشغيل أوامر shell، طلبات HTTP، مكالمات gRPC، أو رسائل NATS كمهام مجدولة باستخدام المكونات الإضافية للمنفذ المضمنة.
محرك التخزين الأصلي
يأتي التخزين المدعوم بـ BoltDB مدمجًا مع الملف الثنائي، مما يلغي الحاجة إلى قواعد بيانات خارجية مثل etcd أو Consul أو PostgreSQL.
بنية جاهزة للمجموعات
ابدأ كعقدة واحدة وتوسع أفقيًا عن طريق ضم خوادم وعملاء إضافيين مع نمو عبء عملك.
لماذا تشغّل Dkron على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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