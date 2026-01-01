Dkron هو نظام جدولة مهام موزع مفتوح المصدر مكتوب بلغة Go يحل محل cron التقليدي ببديل مقاوم للأعطال ومدرك للمجموعات. على عكس cron أحادي المضيف، يستخدم Dkron بروتوكول إجماع Raft وطبقة عضوية قائمة على الثرثرة بحيث تستمر المهام في العمل حتى عند فشل العقد الفردية، مما يلغي نقطة الفشل الواحدة التي تعاني منها جداول cron الكلاسيكية.

استضافة Dkron ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي الجداول الزمنية وسجل التنفيذ وحمولات المهام تحت سيطرتك مع توفير واجهة مستخدم ويب مدمجة، وواجهة برمجة تطبيقات REST، ومنفذات HTTP/shell لتشغيل السكربتات، وwebhooks، والأوامر الخارجية. يزيل محرك التخزين المرفق الحاجة إلى أي قاعدة بيانات خارجية، مما يجعل النشر عبارة عن حاوية واحدة مع وحدة تخزين بيانات دائمة لحالة Raft وسجل المهام.