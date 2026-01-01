نشر PieFed بنقرة واحدة.
مجمع روابط ومنصة نقاش موحدة على غرار Reddit، مع أدوات إشراف من الدرجة الأولى وقابلية التشغيل البيني مع ActivityPub.
اختر خطة VPS لـ PieFed
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PieFed؟
PieFed هو مجمع روابط ومنصة نقاش موحدة ومفتوحة المصدر — بديل لـ Lemmy و Mbin مكتوب بلغة بايثون باستخدام Flask. يتصل بـ Fediverse الأوسع عبر ActivityPub حتى يتمكن المستخدمون على Lemmy و Mbin و Mastodon والخوادم المتوافقة الأخرى من الاشتراك في المجتمعات التي تستضيفها، ويمكن لأعضائك متابعة المجتمعات في أي مكان.
يتميز PieFed بتركيز قوي على صحة المجتمع: مستويات الثقة المدمجة، تحذيرات المحتوى، تنظيم الخلاصة بناءً على الموضوع، وأدوات الإشراف الدقيقة هي جوهر المنصة وليست إضافات ملحقة. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي ملكية المحتوى، وسياسة الإشراف، وبيانات الأعضاء تحت سيطرتك الكاملة بدون تلاعب خوارزمي بالخلاصة أو تقييد بالمنصة.
الميزات الأساسية في PieFed
اتحاد ActivityPub
يتوافق مع Lemmy و Mbin و Mastodon وخدمات Fediverse الأخرى بحيث تصل مجتمعاتك إلى المستخدمين عبر الشبكة دون تقييدهم بمنصة واحدة.
إشراف من الدرجة الأولى
مستويات الثقة، وقوائم انتظار البلاغات، وتحذيرات المحتوى، والقواعد الخاصة بكل مجتمع تمنح المشرفين تحكمًا دقيقًا في جودة المناقشة منذ اليوم الأول.
موجزات قائمة على المواضيع
تجميع المجتمعات ذات الصلة في مواضيع والسماح للمستخدمين بمتابعة مجالات الاهتمام بأكملها بدلاً من الاشتراك في المجتمعات واحدًا تلو الآخر.
التصويت والردود المتسلسلة
تعليقات متسلسلة مألوفة على غرار Reddit مع تصويت إيجابي وسلبي وترتيبات فرز متعددة لتصنيف المناقشات.
API مدمج
Alpha API المتوافق مع عملاء Lemmy يتيح للمستخدمين التصفح والنشر من تطبيقات الجوال والكمبيوتر المكتبي التابعة لجهات خارجية والموجودة بالفعل في النظام البيئي.
مكدس بايثون خفيف الوزن
تعمل Flask وPostgreSQL وRedis وCelery بكفاءة على أجهزة خادم افتراضي خاص (VPS) متواضعة، مما يترك مجالاً لنمو المجتمع دون تكاليف بنية تحتية.
لماذا تشغّل PieFed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.