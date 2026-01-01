PieFed هو مجمع روابط ومنصة نقاش موحدة ومفتوحة المصدر — بديل لـ Lemmy و Mbin مكتوب بلغة بايثون باستخدام Flask. يتصل بـ Fediverse الأوسع عبر ActivityPub حتى يتمكن المستخدمون على Lemmy و Mbin و Mastodon والخوادم المتوافقة الأخرى من الاشتراك في المجتمعات التي تستضيفها، ويمكن لأعضائك متابعة المجتمعات في أي مكان.

يتميز PieFed بتركيز قوي على صحة المجتمع: مستويات الثقة المدمجة، تحذيرات المحتوى، تنظيم الخلاصة بناءً على الموضوع، وأدوات الإشراف الدقيقة هي جوهر المنصة وليست إضافات ملحقة. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي ملكية المحتوى، وسياسة الإشراف، وبيانات الأعضاء تحت سيطرتك الكاملة بدون تلاعب خوارزمي بالخلاصة أو تقييد بالمنصة.