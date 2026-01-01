jsreport هو خادم تقارير مفتوح المصدر يقوم بإنشاء مستندات أعمال بجودة إنتاجية من قوالب HTML. تستخدمه فرق التطوير كخدمة مشتركة يمكن لأي تطبيق في المؤسسة استدعاؤها عبر واجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) — لتمرير بيانات JSON واستقبال استجابة بتنسيق PDF أو جدول بيانات Excel أو DOCX أو HTML دون أي منطق عرض في التطبيق المستدعي. تُكتب القوالب بلغة HTML و CSS القياسية باستخدام Handlebars أو محركات أخرى مدعومة، بحيث يمكن لأي مطور ويب إنشاؤها وصيانتها دون الحاجة إلى تعلم لغة خاصة بالمجال (DSL).

استضافة jsreport ذاتيًا تحافظ على المستندات التي تم إنشاؤها — الفواتير والعقود والبيانات المالية — على بنية تحتية تتحكم فيها، دون إرسال بيانات العمل الحساسة إلى خدمة عرض تابعة لجهة خارجية. لا توجد رسوم لكل مستند ولا قيود على الاستخدام.