نشر jsreport بنقرة واحدة.
منصة إعداد تقارير جافاسكريبت ذاتية الاستضافة لإنشاء مستندات PDF و Excel و DOCX من قوالب HTML عبر REST API.
اختر خطة VPS لـ jsreport
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام jsreport؟
jsreport هو خادم تقارير مفتوح المصدر يقوم بإنشاء مستندات أعمال بجودة إنتاجية من قوالب HTML. تستخدمه فرق التطوير كخدمة مشتركة يمكن لأي تطبيق في المؤسسة استدعاؤها عبر واجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) — لتمرير بيانات JSON واستقبال استجابة بتنسيق PDF أو جدول بيانات Excel أو DOCX أو HTML دون أي منطق عرض في التطبيق المستدعي. تُكتب القوالب بلغة HTML و CSS القياسية باستخدام Handlebars أو محركات أخرى مدعومة، بحيث يمكن لأي مطور ويب إنشاؤها وصيانتها دون الحاجة إلى تعلم لغة خاصة بالمجال (DSL).
استضافة jsreport ذاتيًا تحافظ على المستندات التي تم إنشاؤها — الفواتير والعقود والبيانات المالية — على بنية تحتية تتحكم فيها، دون إرسال بيانات العمل الحساسة إلى خدمة عرض تابعة لجهة خارجية. لا توجد رسوم لكل مستند ولا قيود على الاستخدام.
الميزات الأساسية في jsreport
تنسيقات إخراج متعددة
إنشاء ملفات PDF، Excel (XLSX)، DOCX، HTML، CSV، أو XML من نفس القالب، مع إمكانية تبديل التنسيق عبر معلمة API دون الحاجة إلى الاحتفاظ بتصاميم منفصلة.
تصيير REST API
كل قالب هو نقطة نهاية POST — تمرر التطبيقات بيانات JSON وتستقبل المستند المعروض، مما يفصل منطق التقرير عن رمز التطبيق.
مصمم قائم على المتصفح
صمم قوالب التقارير وعاينها واختبرها مباشرة في المتصفح باستخدام محرر الويب المدمج دون الحاجة للتبديل بين الأدوات.
جدولة التقارير
جدولة التقارير لتشغيلها تلقائيًا على فترات زمنية محددة وتسليمها عبر البريد الإلكتروني أو تخزين المخرجات، مما يلغي الحاجة إلى عمليات التصدير اليدوية المتكررة.
إصدارات النماذج
تتبع كل تغيير في القالب باستخدام سجل الإصدارات المدمج والعودة إلى أي إصدار سابق دون الحاجة إلى نظام تحكم بالمصادر (VCS) منفصل.
لماذا تشغّل jsreport على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.