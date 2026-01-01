نشر Matomo بنقرة واحدة.
منصة رائدة لتحليلات الويب مفتوحة المصدر موثوق بها من قبل أكثر من مليون موقع ويب مع ملكية كاملة للبيانات والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
اختر خطة VPS لـ Matomo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Matomo؟
Matomo هي منصة تحليلات الويب مفتوحة المصدر الرائدة عالميًا، وتستخدمها أكثر من مليون موقع ويب في أكثر من 190 دولة. كبديل يركز على الخصوصية لـ Google Analytics، توفر تحليلات مفصلة للزوار، وتتبع التحويلات، وخرائط الحرارة، وتسجيلات الجلسات، واختبار A/B مع الاحتفاظ بـ 100% من بياناتك على البنية التحتية الخاصة بك. لا تتلقى أي جهات خارجية بيانات الزوار الخاصة بك، ويظل التتبع دقيقًا حتى عندما تحظر أدوات حظر الإعلانات نصوص تحليلات السحابة.
استضافة Matomo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني مواقع ويب غير محدودة، وبدون رسوم لكل زائر، وامتثالًا كاملاً للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA)، ولوائح إقامة البيانات الأخرى — مما يجعلها منصة التحليلات المفضلة للمؤسسات التي لا تستطيع إرسال بيانات الزوار إلى بائعين خارجيين.
الميزات الأساسية في Matomo
الملكية الكاملة للبيانات
تبقى جميع بيانات الزوار على بنيتك التحتية — لا توجد مشاركة مع أطراف ثالثة، ولا توجد عملية تحديد ملفات تعريف لشبكات الإعلانات، ولا وصول للموردين إلى تحليلاتك.
الامتثال لـ GDPR
أدوات التحكم المدمجة في الخصوصية، وإدارة الموافقة، وأدوات إخفاء هوية البيانات تجعل الامتثال التنظيمي سهلاً.
تتبع التحويل
قم بقياس الأهداف، والمسارات، والإحالة عبر رحلة الزائر بأكملها لفهم ما يدفع التحويلات.
خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات
شاهد أين ينقر المستخدمون، ويتصفحون، ويترددون باستخدام خرائط الحرارة المرئية وجلسات التصفح المسجلة.
تحليلات التجارة الإلكترونية
تتبع الإيرادات، وأداء المنتج، والتخلي عن سلة التسوق، وقيمة عمر العميل باستخدام تقارير التجارة الإلكترونية المخصصة.
عدد مواقع غير محدود
تتبع أكبر عدد ممكن من المواقع التي تحتاجها من خلال نسخة ماتومو واحدة بدون رسوم لكل موقع أو ترقيات للخطة.
لماذا تشغّل Matomo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.