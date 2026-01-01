Matomo هي منصة تحليلات الويب مفتوحة المصدر الرائدة عالميًا، وتستخدمها أكثر من مليون موقع ويب في أكثر من 190 دولة. كبديل يركز على الخصوصية لـ Google Analytics، توفر تحليلات مفصلة للزوار، وتتبع التحويلات، وخرائط الحرارة، وتسجيلات الجلسات، واختبار A/B مع الاحتفاظ بـ 100% من بياناتك على البنية التحتية الخاصة بك. لا تتلقى أي جهات خارجية بيانات الزوار الخاصة بك، ويظل التتبع دقيقًا حتى عندما تحظر أدوات حظر الإعلانات نصوص تحليلات السحابة.

استضافة Matomo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني مواقع ويب غير محدودة، وبدون رسوم لكل زائر، وامتثالًا كاملاً للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA)، ولوائح إقامة البيانات الأخرى — مما يجعلها منصة التحليلات المفضلة للمؤسسات التي لا تستطيع إرسال بيانات الزوار إلى بائعين خارجيين.