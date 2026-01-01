نشر Apache Pinot بتثبيت بنقرة واحدة.
مخزن بيانات OLAP موزع في الوقت الفعلي، مصمم لتحليلات في أقل من ثانية على بيانات التدفق والدفعات على نطاق واسع.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Pinot؟
Apache Pinot هو مخزن بيانات OLAP موزع في الوقت الفعلي تم بناؤه في LinkedIn ويُستخدم في الإنتاج من قبل Uber وStripe وWalmart وTarget وSlack لتشغيل التحليلات الموجهة للمستخدمين على مليارات الأحداث. يستوعب البيانات من مصادر التدفق مثل Kafka وKinesis بالإضافة إلى مصادر الدفعات مثل S3 وHDFS، ويجيب على استعلامات SQL في غضون أجزاء من الثانية حتى مع وجود آلاف المستخدمين المتزامنين.
استضافة Pinot ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على زمن استجابة الاستعلامات، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات، وتكوين المستأجر تحت سيطرتك المباشرة، دون فواتير لكل استعلام أو الاعتماد على بائع واحد. يأتي متحكم Pinot مزودًا بوحدة تحكم ويب متكاملة لإدارة المخطط، وتكوين الجداول، واستكشاف SQL المخصص.
الميزات الأساسية في Apache Pinot
استعلامات SQL في أقل من ثانية
تخزين عمودي مع فهارس الشجرة النجمية، والمعكوسة، والنطاق يعيد زمن استجابة الاستعلام p99 بالمللي ثانية عبر مليارات الصفوف.
استيعاب في الوقت الفعلي والدفعي
موصلات أصلية لكافكا، كينيسيس، بولسار، S3، GCS، HDFS، وJDBC تتيح لك مزج البيانات المتدفقة والتاريخية داخل جدول واحد.
تزامن عالي
مصمم للتعامل مع آلاف الاستعلامات في الثانية من لوحات المعلومات الموجهة للمستخدمين ومنتجات التحليلات الداخلية دون الحاجة إلى حساب مسبق.
وحدة تحكم الاستعلام المدمجة
تأتي وحدة تحكم Pinot بواجهة مستخدم ويب لتصفح الجداول، وتشغيل استعلامات SQL المخصصة، وإدارة المخططات، والشرائح، والمستأجرين.
إدراج وتحديث الجداول وإزالة تكرارها
عمليات الإدراج والتحديث باستخدام المفتاح الأساسي والتحديثات الجزئية تجعل Pinot مناسبًا لالتقاط البيانات المتغيرة وتدفقات الأحداث القابلة للتغيير، وليس فقط سجلات الإلحاق.
لماذا تشغّل Apache Pinot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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