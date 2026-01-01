Apache Pinot هو مخزن بيانات OLAP موزع في الوقت الفعلي تم بناؤه في LinkedIn ويُستخدم في الإنتاج من قبل Uber وStripe وWalmart وTarget وSlack لتشغيل التحليلات الموجهة للمستخدمين على مليارات الأحداث. يستوعب البيانات من مصادر التدفق مثل Kafka وKinesis بالإضافة إلى مصادر الدفعات مثل S3 وHDFS، ويجيب على استعلامات SQL في غضون أجزاء من الثانية حتى مع وجود آلاف المستخدمين المتزامنين.

استضافة Pinot ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على زمن استجابة الاستعلامات، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات، وتكوين المستأجر تحت سيطرتك المباشرة، دون فواتير لكل استعلام أو الاعتماد على بائع واحد. يأتي متحكم Pinot مزودًا بوحدة تحكم ويب متكاملة لإدارة المخطط، وتكوين الجداول، واستكشاف SQL المخصص.