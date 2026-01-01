نشر Agenta بنقرة واحدة.
منصة LLMOps مفتوحة المصدر تجمع بين هندسة الأوامر والتقييم وقابلية المراقبة في مساحة عمل موحدة واحدة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Agenta؟
Agenta هي منصة LLMOps شاملة تجمع سير العمل لنشر تطبيقات LLM الإنتاجية. تستخدمها الفرق لتكرار المطالبات في بيئة تجريبية جنبًا إلى جنب، وتحديد إصدارات التكوينات، وتشغيل التقييمات الآلية مقابل مجموعات الاختبار، وتتبع الطلبات المباشرة مع قابلية المراقبة الكاملة — كل ذلك من نفس الواجهة.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على المطالبات ومجموعات بيانات التقييم وبيانات التتبع داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا حصص رمزية على التتبعات، وحرية كاملة لدمج أي مزود LLM عبر حزمة تطوير البرامج (SDK) وخدمات الوكيل المضمنة.
الميزات الأساسية في Agenta
ملعب الأوامر
قارن المطالبات جنبًا إلى جنب عبر النماذج والمعاملات في بيئة لعب مرئية، ثم قم بترقية المتغيرات الفائزة إلى تكوينات ذات إصدارات.
تقييم آلي
تشغيل المطالبات مقابل مجموعات الاختبار باستخدام أدوات تقييم مدمجة أو تعليمات برمجية مخصصة لتسجيل الدقة والتشابه والانحدارات قبل النشر.
قابلية مراقبة LLM
تتبع كل طلب عبر نطاقات متداخلة مع مقاييس كاملة للمدخلات والمخرجات وزمن الاستجابة والتكلفة لأي مزود أو إطار عمل لنموذج اللغة الكبير (LLM).
إصدار الموجه
إدارة تكوينات المطالبات كعناصر إصدارية مع البيئات، وعمليات التراجع، وسجل يفصل المطالبات عن كود التطبيق.
مستقل عن الإطار
تتكامل حزم SDKs والتتبع المتوافق مع OpenTelemetry مع LangChain وLlamaIndex وOpenAI وAnthropic وأي مكدس LLM آخر.
لماذا تشغّل Agenta على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.