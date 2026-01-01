Agenta هي منصة LLMOps شاملة تجمع سير العمل لنشر تطبيقات LLM الإنتاجية. تستخدمها الفرق لتكرار المطالبات في بيئة تجريبية جنبًا إلى جنب، وتحديد إصدارات التكوينات، وتشغيل التقييمات الآلية مقابل مجموعات الاختبار، وتتبع الطلبات المباشرة مع قابلية المراقبة الكاملة — كل ذلك من نفس الواجهة.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على المطالبات ومجموعات بيانات التقييم وبيانات التتبع داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها. لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا حصص رمزية على التتبعات، وحرية كاملة لدمج أي مزود LLM عبر حزمة تطوير البرامج (SDK) وخدمات الوكيل المضمنة.