نشر Snipe-IT بنقرة واحدة.
برنامج إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات مفتوح المصدر ومجاني لتتبع الأجهزة وتراخيص البرامج والإهلاك في جميع أنحاء مؤسستك.
اختر خطة VPS لـ Snipe-IT
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Snipe-IT؟
Snipe-IT هو نظام قوي ومفتوح المصدر لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات، مبني على Laravel، يساعد المؤسسات على تتبع أصول الأجهزة، وتراخيص البرامج، والملحقات، والمواد الاستهلاكية طوال دورة حياتها. مع أكثر من 13,000 نجمة على GitHub، يوفر ميزات على مستوى المؤسسات بما في ذلك سير عمل تسجيل الدخول/الخروج، وتتبع الاستهلاك، وإدارة الضمان، والتقارير الشاملة — كل ذلك بدون رسوم ترخيص باهظة.
تمنحك استضافة Snipe-IT ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لبيانات الأصول والتراخيص الحساسة دون تكاليف متكررة لكل مستخدم أو لكل أصل. يتوسع النشر المدعوم بقاعدة بيانات MariaDB من الفرق الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة، ويتعامل مع آلاف الأصول مع الحفاظ على سرعة الاستعلامات لمسح الباركود، وإعداد التقارير، وتكاملات REST API.
الميزات الأساسية في Snipe-IT
تسجيل دخول/خروج الأصول
تتبع بدقة من يمتلك أي أصل في أي وقت من خلال سير عمل مبسط لتسجيل الدخول والخروج وإشعارات البريد الإلكتروني التلقائية.
إدارة التراخيص
إدارة مفاتيح ترخيص البرامج، وعدد المقاعد، وتواريخ التجديد للحفاظ على الامتثال ومنع الترخيص الزائد أو الناقص.
تتبع الاستهلاك
حساب استهلاك الأصول باستخدام طرق القسط الثابت أو الرصيد المتناقص لإعداد تقارير مالية ومحاسبة دقيقة.
الباركود ورموز QR
إنشاء ومسح الباركود أو رموز QR لكل أصل، مما يتيح عمليات تدقيق مادية سريعة وإدارة المخزون المتوافقة مع الأجهزة المحمولة.
REST API والتقارير
تصدير البيانات إلى CSV أو Excel ودمجها مع الأنظمة الخارجية من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة لأتمتة سير العمل وذكاء الأعمال.
لماذا تشغّل Snipe-IT على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.