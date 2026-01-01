Snipe-IT هو نظام قوي ومفتوح المصدر لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات، مبني على Laravel، يساعد المؤسسات على تتبع أصول الأجهزة، وتراخيص البرامج، والملحقات، والمواد الاستهلاكية طوال دورة حياتها. مع أكثر من 13,000 نجمة على GitHub، يوفر ميزات على مستوى المؤسسات بما في ذلك سير عمل تسجيل الدخول/الخروج، وتتبع الاستهلاك، وإدارة الضمان، والتقارير الشاملة — كل ذلك بدون رسوم ترخيص باهظة.

تمنحك استضافة Snipe-IT ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لبيانات الأصول والتراخيص الحساسة دون تكاليف متكررة لكل مستخدم أو لكل أصل. يتوسع النشر المدعوم بقاعدة بيانات MariaDB من الفرق الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة، ويتعامل مع آلاف الأصول مع الحفاظ على سرعة الاستعلامات لمسح الباركود، وإعداد التقارير، وتكاملات REST API.