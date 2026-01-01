Meilisearch هو محرك بحث مفتوح المصدر وفائق السرعة مكتوب بلغة Rust يقدم نتائج ذات صلة في أقل من 50 مللي ثانية مع تحمل الأخطاء الإملائية المدمج، والتصفية المتعددة الأوجه، والترتيب القابل للتخصيص — كل ذلك عبر واجهة برمجة تطبيقات REST بسيطة. يعمل مباشرةً بإعدادات افتراضية ذكية، مما يجعله سهلًا لإضافة بحث قوي إلى متاجر التجارة الإلكترونية ومواقع التوثيق وتطبيقات SaaS.

استضافة Meilisearch على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك وحدة معالجة مركزية (CPU) وذاكرة مخصصة لأداء ثابت أقل من 50 مللي ثانية تحت الضغط، وفهرسة مستندات غير محدودة بتكلفة ثابتة، وتحكم كامل في الأمان والتكوين دون الاعتماد على خدمة بحث مُدارة.