نشر Meilisearch بنقرة واحدة.
محرك بحث مفتوح المصدر مبني بلغة Rust يقدم نتائج متسامحة مع الأخطاء المطبعية في أقل من 50 مللي ثانية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Meilisearch؟
Meilisearch هو محرك بحث مفتوح المصدر وفائق السرعة مكتوب بلغة Rust يقدم نتائج ذات صلة في أقل من 50 مللي ثانية مع تحمل الأخطاء الإملائية المدمج، والتصفية المتعددة الأوجه، والترتيب القابل للتخصيص — كل ذلك عبر واجهة برمجة تطبيقات REST بسيطة. يعمل مباشرةً بإعدادات افتراضية ذكية، مما يجعله سهلًا لإضافة بحث قوي إلى متاجر التجارة الإلكترونية ومواقع التوثيق وتطبيقات SaaS.
استضافة Meilisearch على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك وحدة معالجة مركزية (CPU) وذاكرة مخصصة لأداء ثابت أقل من 50 مللي ثانية تحت الضغط، وفهرسة مستندات غير محدودة بتكلفة ثابتة، وتحكم كامل في الأمان والتكوين دون الاعتماد على خدمة بحث مُدارة.
الميزات الأساسية في Meilisearch
نتائج أقل من 50 مللي ثانية
يعرض المحرك المبني على Rust نتائج البحث في أقل من 50 مللي ثانية حتى عبر ملايين المستندات.
تحمل الأخطاء الإملائية المُدمج
يجد المستخدمون ما يحتاجون إليه حتى مع الأخطاء الإملائية — لا يلزم أي إعداد لتفعيل التصحيح الذكي للأخطاء الإملائية.
التصفية متعددة الأوجه
تتيح المرشحات والمحددات القوية للمستخدمين تضييق نتائج البحث حسب الفئة أو السعر أو العلامة أو أي سمة مخصصة.
بسيط REST API
حزم تطوير برامج (SDKs) شاملة لـ JavaScript و Python و PHP و Go والمزيد تجعل التكامل مباشرًا لأي مكدس تقني.
الفهرسة في الوقت الفعلي
المستندات قابلة للبحث فورًا بعد إضافتها، بدون تأخيرات في إعادة البناء أو تحديثات يدوية للفهرس.
لماذا تشغّل Meilisearch على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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