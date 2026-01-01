نشر GIMP بنقرة واحدة.
محرر صور احترافي مفتوح المصدر يمكن الوصول إليه من أي متصفح عبر واجهة سطح مكتب بعيد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام GIMP؟
GIMP (برنامج معالجة الصور من جنو) هو محرر رسومات نقطية مجاني ومفتوح المصدر يتميز بمجموعة ميزات قابلة للمقارنة بالأدوات التجارية. يتعامل مع تنقيح الصور، وتصحيح الألوان، والتركيب القائم على الطبقات، والرسم الرقمي، والتصميم الجرافيكي في تطبيق واحد. يقوم هذا القالب بتشغيل GIMP في بيئة سطح مكتب يمكن الوصول إليها عبر المتصفح من خلال KasmVNC، بحيث يمكن الوصول إلى بيئة التحرير الكاملة الخاصة بك من أي جهاز دون الحاجة إلى تثبيت أي شيء محليًا.
استضافة GIMP على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن فرشاتك المخصصة، والبرامج النصية، وملفات المشروع متاحة دائمًا من أي جهاز. تتعامل موارد وحدة المعالجة المركزية (CPU) وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) المخصصة مع اللوحات الكبيرة ومهام التصدير الدفعية التي قد ترهق جهازًا محليًا منخفض المواصفات.
الميزات الأساسية في GIMP
الوصول عبر المتصفح
الوصول إلى مساحة عمل GIMP كاملة من أي متصفح حديث عبر KasmVNC — لا يتطلب تثبيتًا محليًا على أي جهاز.
أدوات تنقيح متقدمة
أدوات احترافية لتنقيح الصور، تصحيح الألوان، تعيين الدرجة اللونية، والمعالجة للمصورين والمصممين.
تركيب الطبقات
تحرير قائم على الطبقات باستخدام الأقنعة وأنماط المزج والتجميع لتراكيب الصور المعقدة.
أتمتة البرمجة النصية
تعمل برمجة Script-Fu و Python-Fu على أتمتة المهام المتكررة وتتيح المعالجة الدفعية لمجموعات كبيرة من الصور.
دعم واسع للتنسيقات
افتح وعدّل وصدر مئات من تنسيقات الملفات بما في ذلك PSD و TIFF و WebP و RAW دون الحاجة إلى أدوات تحويل.
لماذا تشغّل GIMP على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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