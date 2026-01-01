OpenRemote هي منصة إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر بنسبة 100% تتيح لك استيعاب البيانات من أي جهاز، ونمذجة الأصول الواقعية، وأتمتة السلوك بالقواعد، وشحن واجهات أمامية مخصصة — كل ذلك من حزمة واحدة مستضافة ذاتيًا. وهي تدعم بروتوكولات مثل MQTT وHTTP/REST وKNX وVelbus وModbus وZigbee جاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات للمدير للتكاملات المخصصة.

استضافة OpenRemote ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على بيانات القياس عن بعد ومنطق الأتمتة وبيانات المستخدم النهائي على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم لكل جهاز وبدون تقييد المورد. تجمع هذه القوالب بين المدير، وهوية Keycloak، وPostgreSQL، وحافة HAProxy مع شهادات Let's Encrypt التلقائية بحيث تكون الحزمة جاهزة لاستقبال الأجهزة عبر HTTPS وMQTT/TLS بمجرد تشغيلها.