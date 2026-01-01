نشر OpenRemote بنقرة واحدة.
منصة إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر لإدارة الأصول، وأتمتة المباني، ومراقبة الطاقة، وتنسيق الأجهزة المتصلة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenRemote؟
OpenRemote هي منصة إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر بنسبة 100% تتيح لك استيعاب البيانات من أي جهاز، ونمذجة الأصول الواقعية، وأتمتة السلوك بالقواعد، وشحن واجهات أمامية مخصصة — كل ذلك من حزمة واحدة مستضافة ذاتيًا. وهي تدعم بروتوكولات مثل MQTT وHTTP/REST وKNX وVelbus وModbus وZigbee جاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات للمدير للتكاملات المخصصة.
استضافة OpenRemote ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على بيانات القياس عن بعد ومنطق الأتمتة وبيانات المستخدم النهائي على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم لكل جهاز وبدون تقييد المورد. تجمع هذه القوالب بين المدير، وهوية Keycloak، وPostgreSQL، وحافة HAProxy مع شهادات Let's Encrypt التلقائية بحيث تكون الحزمة جاهزة لاستقبال الأجهزة عبر HTTPS وMQTT/TLS بمجرد تشغيلها.
الميزات الأساسية في OpenRemote
وكلاء متعددو البروتوكولات
ربط الأجهزة عبر MQTT و HTTP و KNX و Velbus و Modbus و Zigbee والمزيد دون كتابة رمز بروتوكول لكل عملية تكامل.
نموذج الأصول والسمات
نمذجة كيانات العالم الحقيقي — مثل المباني والمركبات وعدادات الطاقة — كأصول مصنفة ذات سمات وبيانات وصفية ونقاط بيانات تاريخية.
قواعد متى-ثم وقواعد التدفق
أتمتة السلوك باستخدام محرر مرئي للشرط والنتيجة، أو قواعد تعتمد على التدفق، أو JavaScript و Groovy للسيناريوهات المتقدمة.
نطاقات متعددة المستأجرين
اعزل العملاء أو المواقع في عوالم منفصلة مدعومة بـ Keycloak مع مستخدمين وأصول ولوحات تحكم خاصة بكل عالم.
لوحات معلومات الرؤى
أنشئ لوحات معلومات مخصصة على بيانات السمات الحية والتاريخية دون الحاجة إلى التصدير إلى أداة تحليل منفصلة.
واجهات برمجة تطبيقات MQTT و HTTP
إتاحة وسيط MQTT مدمج على المنفذ 8883 وواجهات برمجة تطبيقات REST و WebSocket حتى تتمكن الأنظمة الخارجية من قراءة وكتابة حالة الأصول.
لماذا تشغّل OpenRemote على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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