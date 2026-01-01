Chroma هي قاعدة بيانات تضمين مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى تخزين وفهرسة واستعلام تضمينات المتجهات عالية الأبعاد. تتكامل أصلاً مع LangChain وLlamaIndex وOpenAI SDK، مما يجعلها أسرع طريقة لإضافة إمكانيات البحث الدلالي والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) إلى أي تطبيق دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية مخصصة للمتجهات.

تضمن استضافة Chroma ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء تضميناتك وبيانات المستندات وأنماط الاستعلام تحت سيطرتك، بدون تسعير لكل استعلام ومع مرونة في ضبط الموارد مع توسع مجموعتك.