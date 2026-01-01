نشر كروما بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر لتطبيقات AI، والبحث الدلالي، وخطوط أنابيب التوليد المعزز بالاسترجاع.
اختر خطة VPS لـ Chroma
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Chroma؟
Chroma هي قاعدة بيانات تضمين مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى تخزين وفهرسة واستعلام تضمينات المتجهات عالية الأبعاد. تتكامل أصلاً مع LangChain وLlamaIndex وOpenAI SDK، مما يجعلها أسرع طريقة لإضافة إمكانيات البحث الدلالي والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) إلى أي تطبيق دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية مخصصة للمتجهات.
تضمن استضافة Chroma ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء تضميناتك وبيانات المستندات وأنماط الاستعلام تحت سيطرتك، بدون تسعير لكل استعلام ومع مرونة في ضبط الموارد مع توسع مجموعتك.
الميزات الأساسية في Chroma
RAG Pipeline جاهز
مصمم كطبقة استرجاع لتطبيقات LLM، حتى تتمكن من ترسيخ استجابات النموذج في مستنداتك الخاصة بأقل قدر من أعمال التكامل.
تكاملات إطار العمل
دعم أصلي لـ LangChain، وLlamaIndex، وOpenAI SDK يعني أن كود الذكاء الاصطناعي الحالي الخاص بك يتصل بـ Chroma ببضعة أسطر فقط من الإعدادات.
تصفية البيانات التعريفية
اجمع البحث عن تشابه المتجهات مع فلاتر البيانات الوصفية المهيكلة لتضييق النتائج حسب التاريخ أو الفئة أو أي سمة مخصصة دون معالجة لاحقة.
مقاييس مسافة متعددة
اختر تشابه جيب التمام، أو مسافة L2، أو الضرب الداخلي لكل مجموعة لمطابقة المقياس الذي تم تدريب نموذج التضمين الخاص بك عليه للحصول على نتائج دقيقة.
تخزين دائم
تبقى التضمينات والفهارس بعد عمليات إعادة التشغيل والتحديثات، لذا تظل قاعدة معارفك سليمة دون الحاجة إلى إعادة استيعاب المستندات بعد كل تغيير في النشر.
لماذا تشغّل Chroma على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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