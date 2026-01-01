نشر Strapi بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى بلا رأس رائد ومفتوح المصدر يقوم بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL تلقائيًا من نماذج المحتوى الخاصة بك، مع لوحة تحكم إدارية قابلة للتخصيص.
اختر خطة VPS لـ Strapi
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Strapi؟
Strapi هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بدون واجهة أمامية الأكثر شعبية في العالم، ويثق به أكثر من 800,000 مطور. يوفر واجهة خلفية لإدارة المحتوى قابلة للتخصيص بالكامل مع لوحة تحكم إدارية بديهية تعمل بالسحب والإفلات، وواجهات برمجة تطبيقات (APIs) REST وGraphQL يتم إنشاؤها تلقائيًا، ونظام بيئي غني للمكونات الإضافية (plugins). على عكس أنظمة إدارة المحتوى التقليدية التي تربط المحتوى بواجهة أمامية ثابتة، يقوم Strapi بتوصيل المحتوى إلى أي قناة — مواقع الويب، تطبيقات الهاتف المحمول، أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) — من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) القياسية.
تُزيل استضافة Strapi ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تسعير المقعد الواحد وقيود معدل واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تفرضها موفرو أنظمة إدارة المحتوى (CMS) المُدارة، بينما تمنحك تحكمًا كاملاً في بنية المحتوى الخاص بك، وتخزين البيانات، وتكوين المكونات الإضافية (plugins). يجمع هذا القالب بين Strapi وPostgreSQL 16 لتحقيق موثوقية جاهزة للإنتاج.
الميزات الأساسية في Strapi
واجهات برمجة التطبيقات تلقائية الإنشاء
ينشئ Strapi نقاط نهاية REST و GraphQL تلقائيًا عند تحديد أنواع المحتوى — لا يلزم ترميز API يدوي.
منشئ محتوى بخاصية السحب والإفلات
أنشئ نماذج محتوى معقدة بصريًا باستخدام الحقول والمكونات والمناطق الديناميكية دون الحاجة للمس قاعدة التعليمات البرمجية.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
تحديد أذونات دقيقة لكل نوع محتوى ودور مستخدم، بحيث يصل المحررون والمديرون ومستهلكو واجهة برمجة التطبيقات (API) فقط إلى ما ينبغي لهم.
مكتبة الوسائط
تحميل وتنظيم وتحسين الصور والملفات في مكتبة وسائط مركزية مع تغيير حجم الصور تلقائيًا وتحويل التنسيق.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
وسّع Strapi باستخدام مكونات إضافية من المتجر للمصادقة، تحسين محركات البحث (SEO)، البريد الإلكتروني، البحث، والمزيد — أو قم بإنشاء مكونات إضافية مخصصة لاحتياجاتك.
محتوى متعدد اللغات
إدارة المحتوى بلغات متعددة مع دعم التدويل (i18n) المدمج، ونشر كل لغة/منطقة بشكل مستقل لدعم الجماهير العالمية.
لماذا تشغّل Strapi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.