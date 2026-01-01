Strapi هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بدون واجهة أمامية الأكثر شعبية في العالم، ويثق به أكثر من 800,000 مطور. يوفر واجهة خلفية لإدارة المحتوى قابلة للتخصيص بالكامل مع لوحة تحكم إدارية بديهية تعمل بالسحب والإفلات، وواجهات برمجة تطبيقات (APIs) REST وGraphQL يتم إنشاؤها تلقائيًا، ونظام بيئي غني للمكونات الإضافية (plugins). على عكس أنظمة إدارة المحتوى التقليدية التي تربط المحتوى بواجهة أمامية ثابتة، يقوم Strapi بتوصيل المحتوى إلى أي قناة — مواقع الويب، تطبيقات الهاتف المحمول، أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) — من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) القياسية.

تُزيل استضافة Strapi ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تسعير المقعد الواحد وقيود معدل واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تفرضها موفرو أنظمة إدارة المحتوى (CMS) المُدارة، بينما تمنحك تحكمًا كاملاً في بنية المحتوى الخاص بك، وتخزين البيانات، وتكوين المكونات الإضافية (plugins). يجمع هذا القالب بين Strapi وPostgreSQL 16 لتحقيق موثوقية جاهزة للإنتاج.