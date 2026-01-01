نشر Logto بنقرة واحدة.
منصة هوية ومصادقة شاملة تدعم OAuth 2.0 و OIDC وتسجيل الدخول الموحد للمؤسسات.
اختر خطة VPS لـ Logto
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Logto؟
Logto هو نظام أساسي حديث لإدارة الهوية والوصول يوفر بنية تحتية كاملة للمصادقة لتطبيقات الويب والجوال وواجهة برمجة التطبيقات (API). وهو يطبق OAuth 2.0 وOpenID Connect وSAML جاهزًا للاستخدام، مع مكونات واجهة المستخدم لتسجيل الدخول المدمجة مسبقًا، وتكاملات تسجيل الدخول الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار — بحيث يمكن للفرق إضافة مصادقة بجودة إنتاج دون الحاجة إلى بنائها من الصفر.
تمنحك استضافة Logto ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عددًا غير محدود من المستخدمين بتكلفة ثابتة، وسيادة كاملة على البيانات الخاصة ببيانات الاعتماد وبيانات الجلسة، والمرونة لتلبية متطلبات إقامة البيانات أو الامتثال التي لا تستطيع خدمات المصادقة التابعة لجهات خارجية تلبيتها.
الميزات الأساسية في Logto
OAuth 2.0 و OIDC
بروتوكولات قياسية صناعية لتأمين التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) دون الحاجة لكتابة منطق مصادقة مخصص.
تكاملات تسجيل الدخول الاجتماعي
أضف Google وGitHub وMicrosoft وعشرات من موفري الخدمات الاجتماعية الآخرين إلى أي تطبيق بأقل قدر من التكوين.
المصادقة متعددة العوامل
حماية الحسابات باستخدام المصادقة متعددة العوامل TOTP والرسائل القصيرة (SMS) وكلمة المرور لمرة واحدة عبر البريد الإلكتروني (OTP) وتدفقات تسجيل الدخول بدون كلمة مرور.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
حدد الأدوار، والأذونات، والنطاقات للتحكم بدقة فيما يمكن لكل مستخدم أو تطبيق الوصول إليه.
إدارة الشركات
دعم تطبيقات SaaS متعددة المستأجرين بهياكل تنظيمية وفريق عمل مدمجة مع تسجيل دخول أحادي (SSO) لكل مؤسسة.
لماذا تشغّل Logto على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.