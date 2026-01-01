CryptPad هو مجموعة مكتبية تعاونية مفتوحة المصدر ومشفرة من طرف إلى طرف. على عكس محررات السحابة التي تخزن المستندات بنص عادي على الخادم، يقوم CryptPad بتشفير كل شيء في المتصفح قبل أن يصل إلى الخادم — مما يعني أن المضيف لا يمكنه أبدًا الوصول إلى ما يكتبه المستخدمون أو يرسمونه أو ينشئونه. هذه البنية ذات المعرفة الصفرية تجعلها مناسبة للفرق التي تتعامل مع المعلومات الحساسة، أو المنظمات الخاضعة للوائح بيانات صارمة، أو أي شخص يرغب في التعاون في الوقت الفعلي دون الوثوق بمزود خدمة بمحتواه.

تتيح لك استضافة CryptPad ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) التحكم الكامل في مستندات فريقك وبيانات المستخدم والتخزين — بدون قيود على الاستخدام، وبدون رسوم اشتراك، وبدون الاعتماد على سحابة خارجية.