نشر CryptPad بنقرة واحدة.
حزمة مكتبية تعاونية مشفرة من طرف إلى طرف، حيث لا يرى الخادم أبدًا محتوى مستنداتك.
اختر خطة VPS لـ CryptPad
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام CryptPad؟
CryptPad هو مجموعة مكتبية تعاونية مفتوحة المصدر ومشفرة من طرف إلى طرف. على عكس محررات السحابة التي تخزن المستندات بنص عادي على الخادم، يقوم CryptPad بتشفير كل شيء في المتصفح قبل أن يصل إلى الخادم — مما يعني أن المضيف لا يمكنه أبدًا الوصول إلى ما يكتبه المستخدمون أو يرسمونه أو ينشئونه. هذه البنية ذات المعرفة الصفرية تجعلها مناسبة للفرق التي تتعامل مع المعلومات الحساسة، أو المنظمات الخاضعة للوائح بيانات صارمة، أو أي شخص يرغب في التعاون في الوقت الفعلي دون الوثوق بمزود خدمة بمحتواه.
تتيح لك استضافة CryptPad ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) التحكم الكامل في مستندات فريقك وبيانات المستخدم والتخزين — بدون قيود على الاستخدام، وبدون رسوم اشتراك، وبدون الاعتماد على سحابة خارجية.
الميزات الأساسية في CryptPad
تشفير المعرفة الصفرية
يتم تشفير جميع محتويات المستندات في المتصفح قبل الوصول إلى الخادم، لذلك لا يمكن للمضيف — بما في ذلك أنت — أبدًا قراءة المستندات المخزنة.
حزمة مكتبية كاملة
أنشئ وتعاون في مستندات نصية منسقة، وجداول بيانات، وعروض تقديمية، وملفات تعليمات برمجية، ولوحات كانبان، ولوحات بيضاء، ونماذج — كل ذلك في الوقت الفعلي.
تعاون الضيوف
شارك أي مستند عبر رابط ويمكن للمتعاونين التعديل دون تسجيل حساب، مع الحفاظ على التشفير الكامل من طرف إلى طرف طوال الوقت.
محركات أقراص الفريق
تنظيم المستندات في محركات أقراص الفريق المشتركة مع هياكل المجلدات وأذونات الوصول الدقيقة لأعضاء أو مجموعات مختلفة.
لا يوجد تخزين نص عادي على الخادم
حتى لو تعرض الخادم للاختراق، تظل البيانات المخزنة نصًا مشفرًا لا يمكن قراءته إلا باستخدام مفاتيح التشفير التي يمتلكها العملاء فقط.
لماذا تشغّل CryptPad على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.