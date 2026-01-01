نشر Apache IoTDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات السلاسل الزمنية لإنترنت الأشياء الصناعي توفر استيعابًا عالي الإنتاجية، واستعلامات في أقل من ثانية، وضغطًا فائق الارتفاع عند الحافة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache IoTDB؟
Apache IoTDB هو قاعدة بيانات تسلسل زمني مصممة خصيصًا لإنترنت الأشياء، ومصممة من الألف إلى الياء لأعباء عمل إنترنت الأشياء الصناعية حيث تصل مليارات نقاط البيانات يوميًا من ملايين أجهزة الاستشعار. يحقق تنسيق TsFile العمودي خفيف الوزن الخاص بها نسب ضغط لا يمكن لقواعد البيانات العلائقية التقليدية الاقتراب منها، بينما تحاكي الاستعلامات التحليلية في أقل من ثانية ونموذج مخطط الجهاز القائم على الشجرة الطريقة التي يتم بها هيكلة المعدات الصناعية الحقيقية فعليًا.
تمنح استضافة Apache IoTDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مشاريع التصنيع والطاقة والنقل والمدن الذكية واجهة خلفية خاصة للقياس عن بعد تتكامل أصلاً مع Grafana وSpark وFlink وKafka وMQTT — دون دفع رسوم لكل مقياس ودون إرسال بيانات المستشعر إلى سحابات طرف ثالث.
الميزات الأساسية في Apache IoTDB
TsFile تخزين عمودي
يوفر تنسيق التخزين العمودي المصمم خصيصًا والمُحسّن لبيانات السلاسل الزمنية نسب ضغط تصل إلى 20:1 مقارنة بقواعد البيانات التقليدية.
استيعاب عالي الإنتاجية
يتعامل مع ملايين عمليات الكتابة في الثانية من أجهزة إنترنت الأشياء منخفضة الطاقة باستخدام شجرة دمج منظمة بالسجل (Log-Structured Merge tree) مصممة لأعباء العمل الكثيفة الكتابة.
مخطط الجهاز الشجري
نموذج المسار الهرمي يعكس كيفية تنظيم المصانع والأساطيل لأجهزة الاستشعار، مع أحرف بدل غامضة لاستعلامات التجميع عبر الأجهزة.
دعم البروتوكول الأصلي
تتيح تقنيات JDBC وThrift RPC وREST API V2 واستيعاب MQTT لأي جهاز أو لوحة تحكم أو أداة تحليل الاتصال بدون محولات مخصصة.
Grafana و Spark جاهزان
تحول الموصلات الرسمية لـ Grafana وApache Spark وFlink وKafka وHadoop نظام IoTDB إلى واجهة خلفية جاهزة للسلاسل الزمنية لخطوط الأنابيب الحالية.
لماذا تشغّل Apache IoTDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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