Apache IoTDB هو قاعدة بيانات تسلسل زمني مصممة خصيصًا لإنترنت الأشياء، ومصممة من الألف إلى الياء لأعباء عمل إنترنت الأشياء الصناعية حيث تصل مليارات نقاط البيانات يوميًا من ملايين أجهزة الاستشعار. يحقق تنسيق TsFile العمودي خفيف الوزن الخاص بها نسب ضغط لا يمكن لقواعد البيانات العلائقية التقليدية الاقتراب منها، بينما تحاكي الاستعلامات التحليلية في أقل من ثانية ونموذج مخطط الجهاز القائم على الشجرة الطريقة التي يتم بها هيكلة المعدات الصناعية الحقيقية فعليًا.

تمنح استضافة Apache IoTDB ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مشاريع التصنيع والطاقة والنقل والمدن الذكية واجهة خلفية خاصة للقياس عن بعد تتكامل أصلاً مع Grafana وSpark وFlink وKafka وMQTT — دون دفع رسوم لكل مقياس ودون إرسال بيانات المستشعر إلى سحابات طرف ثالث.