Elasticsearch هو محرك بحث وتحليلات موزع وقائم على REST في قلب Elastic Stack. مبني على Apache Lucene، ويوفر بحثًا نصيًا كاملاً، وتجميعات معقدة، وفهرسة شبه فورية عبر مجموعات بيانات ضخمة. تدعم بنيته الموزعة التجزئة والنسخ المتماثل التلقائي، مما يتيح قابلية التوسع الأفقي من عقدة واحدة إلى مجموعة كبيرة.

استضافة Elasticsearch ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك موارد مخصصة لأداء استعلامات ثابت، وتحكمًا كاملاً في تكوين الفهرس وسياسات الاحتفاظ، والقدرة على التكامل مع مكدس التسجيل والمراقبة والتطبيقات الخاص بك دون تسعير لكل مستند أو قيود من البائع.