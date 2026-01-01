نشر Elasticsearch بنقرة واحدة.
محرك بحث وتحليلات موزع مبني على Apache Lucene للبحث النصي الكامل والسجلات وتحليل البيانات في الوقت الفعلي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Elasticsearch؟
Elasticsearch هو محرك بحث وتحليلات موزع وقائم على REST في قلب Elastic Stack. مبني على Apache Lucene، ويوفر بحثًا نصيًا كاملاً، وتجميعات معقدة، وفهرسة شبه فورية عبر مجموعات بيانات ضخمة. تدعم بنيته الموزعة التجزئة والنسخ المتماثل التلقائي، مما يتيح قابلية التوسع الأفقي من عقدة واحدة إلى مجموعة كبيرة.
استضافة Elasticsearch ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك موارد مخصصة لأداء استعلامات ثابت، وتحكمًا كاملاً في تكوين الفهرس وسياسات الاحتفاظ، والقدرة على التكامل مع مكدس التسجيل والمراقبة والتطبيقات الخاص بك دون تسعير لكل مستند أو قيود من البائع.
الميزات الأساسية في Elasticsearch
بحث بالنص الكامل
بحث قوي يعتمد على تقييم الصلة، مع إبراز النتائج والمطابقة الضبابية ودعم المرادفات، مبني على مكتبة Apache Lucene الناضجة.
الفهرسة في الوقت الفعلي
تصبح المستندات قابلة للبحث في غضون أجزاء من الثانية من استيعابها، مما يتيح تحليلات شبه فورية وبحثًا مباشرًا عبر مجموعات البيانات المحدثة باستمرار.
تجميعات غنية
حساب المقاييس، والرسوم البيانية التكرارية، والتجميعات متعددة المستويات في استعلام واحد، لتشغيل لوحات المعلومات التفاعلية وتقارير ذكاء الأعمال.
عمارة موزعة
التجزئة التلقائية والنسخ المتماثل يوزعان البيانات عبر العقد لضمان التوفر العالي وقابلية التوسع الأفقي مع نمو أحجام البيانات.
RESTful JSON API
واجهة HTTP/JSON بسيطة تتيح لأي لغة برمجة استعلام البيانات وفهرستها وإدارتها بدون برامج تشغيل احتكارية أو إعداد عميل معقد.
لماذا تشغّل Elasticsearch على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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