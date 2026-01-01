خصم يصل إلى 68% على Elasticsearch

نشر Elasticsearch بنقرة واحدة.

محرك بحث وتحليلات موزع مبني على Apache Lucene للبحث النصي الكامل والسجلات وتحليل البيانات في الوقت الفعلي.

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319/الشهر
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نشر Elasticsearch بنقرة واحدة.

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خصم 64%
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1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
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KVM 2
1,119
419/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
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589/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
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KVM 8
3,289
1,169/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Elasticsearch؟

Elasticsearch هو محرك بحث وتحليلات موزع وقائم على REST في قلب Elastic Stack. مبني على Apache Lucene، ويوفر بحثًا نصيًا كاملاً، وتجميعات معقدة، وفهرسة شبه فورية عبر مجموعات بيانات ضخمة. تدعم بنيته الموزعة التجزئة والنسخ المتماثل التلقائي، مما يتيح قابلية التوسع الأفقي من عقدة واحدة إلى مجموعة كبيرة.

استضافة Elasticsearch ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك موارد مخصصة لأداء استعلامات ثابت، وتحكمًا كاملاً في تكوين الفهرس وسياسات الاحتفاظ، والقدرة على التكامل مع مكدس التسجيل والمراقبة والتطبيقات الخاص بك دون تسعير لكل مستند أو قيود من البائع.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Elasticsearch

بحث بالنص الكامل

بحث قوي يعتمد على تقييم الصلة، مع إبراز النتائج والمطابقة الضبابية ودعم المرادفات، مبني على مكتبة Apache Lucene الناضجة.

الفهرسة في الوقت الفعلي

تصبح المستندات قابلة للبحث في غضون أجزاء من الثانية من استيعابها، مما يتيح تحليلات شبه فورية وبحثًا مباشرًا عبر مجموعات البيانات المحدثة باستمرار.

تجميعات غنية

حساب المقاييس، والرسوم البيانية التكرارية، والتجميعات متعددة المستويات في استعلام واحد، لتشغيل لوحات المعلومات التفاعلية وتقارير ذكاء الأعمال.

عمارة موزعة

التجزئة التلقائية والنسخ المتماثل يوزعان البيانات عبر العقد لضمان التوفر العالي وقابلية التوسع الأفقي مع نمو أحجام البيانات.

RESTful JSON API

واجهة HTTP/JSON بسيطة تتيح لأي لغة برمجة استعلام البيانات وفهرستها وإدارتها بدون برامج تشغيل احتكارية أو إعداد عميل معقد.

لماذا تشغّل Elasticsearch على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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