نشر WatchState بنقرة واحدة.
محرك مزامنة مستضاف ذاتيًا يحافظ على سجل المشاهدة متوافقًا عبر خوادم Plex و Jellyfin و Emby الخلفية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام WatchState؟
WatchState هي أداة مفتوحة المصدر مصممة للأسر التي تدير أكثر من خادم وسائط واحد. بدلاً من الاعتماد على Trakt أو خدمات أخرى تابعة لجهات خارجية، تتواصل مباشرة مع واجهات برمجة تطبيقات Plex و Jellyfin و Emby للحفاظ على حالات التشغيل ومواضع الاستئناف وسجل المشاهدة متسقة عبر كل واجهة خلفية تقوم بتوصيلها.
استضافة WatchState ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على رموز الحساب وبيانات المشاهدة وحركة مرور الويب هوك تحت سيطرتك بالكامل. يحتوي الحاوية على واجهة مستخدم ويب لإضافة الواجهات الخلفية، ويدعم المزامنة من متعدد إلى متعدد أو أحادية الاتجاه، ويجمع بين عمليات الاستيراد المجدولة وأحداث الويب هوك في الوقت الفعلي لتنتشر التغييرات في غضون ثوانٍ.
الميزات الأساسية في WatchState
مزامنة الخلفيات المتعددة
مزامنة حالة المشاهدة متعدد إلى متعدد أو باتجاه واحد عبر خوادم Plex و Jellyfin و Emby من لوحة تحكم واحدة.
تحديثات مدفوعة بالويب هوك
تلقي أحداث التشغيل والإيقاف المؤقت و scrobble مباشرة من كل واجهة خلفية بحيث تنتشر سجلات المشاهدة في غضون ثوانٍ بدلاً من انتظار الفحص.
هويات متعددة المستخدمين
ربط عدة مستخدمين عبر خوادم مختلفة بهويات مشتركة والحفاظ على مزامنة كل فرد من أفراد العائلة دون تداخل السجلات.
نسخ احتياطية محمولة
تصدير حالة التشغيل الكاملة لكل واجهة خلفية إلى تنسيق محمول يمكنك استعادته لاحقًا أو ترحيله إلى خادم مختلف.
فحوصات تكافؤ المكتبة
اكتشف الإدخالات غير المتطابقة أو غير المتوافقة أو القديمة واكشف عن الاختلافات بين الواجهات الخلفية حتى تتمكن من إصلاح البيانات الوصفية قبل أن تتسبب في تعارضات المزامنة.
مطابقة المسار
مطابقة العناصر بواسطة مسارات الوسائط المشتركة عندما تكون المعرفات الخارجية مفقودة أو غير موثوقة، وهو مثالي للمكتبات المنتشرة عبر عدة واجهات خلفية.
لماذا تشغّل WatchState على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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