WatchState هي أداة مفتوحة المصدر مصممة للأسر التي تدير أكثر من خادم وسائط واحد. بدلاً من الاعتماد على Trakt أو خدمات أخرى تابعة لجهات خارجية، تتواصل مباشرة مع واجهات برمجة تطبيقات Plex و Jellyfin و Emby للحفاظ على حالات التشغيل ومواضع الاستئناف وسجل المشاهدة متسقة عبر كل واجهة خلفية تقوم بتوصيلها.

استضافة WatchState ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على رموز الحساب وبيانات المشاهدة وحركة مرور الويب هوك تحت سيطرتك بالكامل. يحتوي الحاوية على واجهة مستخدم ويب لإضافة الواجهات الخلفية، ويدعم المزامنة من متعدد إلى متعدد أو أحادية الاتجاه، ويجمع بين عمليات الاستيراد المجدولة وأحداث الويب هوك في الوقت الفعلي لتنتشر التغييرات في غضون ثوانٍ.