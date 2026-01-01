خصم يصل إلى 68% على WatchState

نشر WatchState بنقرة واحدة.

محرك مزامنة مستضاف ذاتيًا يحافظ على سجل المشاهدة متوافقًا عبر خوادم Plex و Jellyfin و Emby الخلفية.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر WatchState بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ WatchState

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام WatchState؟

WatchState هي أداة مفتوحة المصدر مصممة للأسر التي تدير أكثر من خادم وسائط واحد. بدلاً من الاعتماد على Trakt أو خدمات أخرى تابعة لجهات خارجية، تتواصل مباشرة مع واجهات برمجة تطبيقات Plex و Jellyfin و Emby للحفاظ على حالات التشغيل ومواضع الاستئناف وسجل المشاهدة متسقة عبر كل واجهة خلفية تقوم بتوصيلها.

استضافة WatchState ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على رموز الحساب وبيانات المشاهدة وحركة مرور الويب هوك تحت سيطرتك بالكامل. يحتوي الحاوية على واجهة مستخدم ويب لإضافة الواجهات الخلفية، ويدعم المزامنة من متعدد إلى متعدد أو أحادية الاتجاه، ويجمع بين عمليات الاستيراد المجدولة وأحداث الويب هوك في الوقت الفعلي لتنتشر التغييرات في غضون ثوانٍ.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في WatchState

مزامنة الخلفيات المتعددة

مزامنة حالة المشاهدة متعدد إلى متعدد أو باتجاه واحد عبر خوادم Plex و Jellyfin و Emby من لوحة تحكم واحدة.

تحديثات مدفوعة بالويب هوك

تلقي أحداث التشغيل والإيقاف المؤقت و scrobble مباشرة من كل واجهة خلفية بحيث تنتشر سجلات المشاهدة في غضون ثوانٍ بدلاً من انتظار الفحص.

هويات متعددة المستخدمين

ربط عدة مستخدمين عبر خوادم مختلفة بهويات مشتركة والحفاظ على مزامنة كل فرد من أفراد العائلة دون تداخل السجلات.

نسخ احتياطية محمولة

تصدير حالة التشغيل الكاملة لكل واجهة خلفية إلى تنسيق محمول يمكنك استعادته لاحقًا أو ترحيله إلى خادم مختلف.

فحوصات تكافؤ المكتبة

اكتشف الإدخالات غير المتطابقة أو غير المتوافقة أو القديمة واكشف عن الاختلافات بين الواجهات الخلفية حتى تتمكن من إصلاح البيانات الوصفية قبل أن تتسبب في تعارضات المزامنة.

مطابقة المسار

مطابقة العناصر بواسطة مسارات الوسائط المشتركة عندما تكون المعرفات الخارجية مفقودة أو غير موثوقة، وهو مثالي للمكتبات المنتشرة عبر عدة واجهات خلفية.

لماذا تشغّل WatchState على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
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أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Omkar
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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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